Общество

51 минуту назад

Управляющая компания и энергетики не могут поделить ответственность за потоп в доме

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#ЛГЭК #порыв
Управляющая компания и энергетики не могут поделить ответственность за потоп в доме

Собственник коммерческих помещений, тем временем, несет убытки из-за воды под полом.

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В редакцию GOROD48 обратился владелец помещений в цокольном этаже дома №13 по улице Папина Аманулла Фараи. Больше месяца в магазине затоплено подполье.

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В цокольном этаже дома №13 по улице Папина находятся магазин и аптека. 16 октября работники этих заведений заметили, что в помещениях начала подниматься температура. Через две недели, когда жара стала невыносимой, они обратились к арендодателю и предложили выключить отопление. Но оказалось, что его и не включали. 5 ноября вместе с температурой увеличилась и влажность. По окнам потек конденсат. Спустя неделю в магазине и аптеке обратили внимание на ставшую горячей напольную плитку.

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Пол вскрыли представители управляющей компании: пространство под ним было залито горячей водой. Сантехники УК заменили одну из труб, но вода из подполья не ушла, а в магазине и аптеке по-прежнему было жарко. Тогда воду отправили на анализ. Оказалось, что по химическому составу она не соответствует воде из тепловых сетей. А нагревает воду в подполье проходящая через него труба отопления.

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- Мы предполагаем, что вода в подпол попала из-за аварии на водопроводных сетях, - говорит владелец помещений в цокольном этаже Аманулла Фараи. - Приблизительно в это время, когда началась эта история, из колодца рядом с домом выкачивали воду. К нам приходили несколько раз комиссии, говорили что-то на своем языке и уходили. А проблема не решается. Из-за нее один из арендаторов на полгода взял паузу, так как не может работать в таких условиях. Я попросту теряю деньги.

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К сожалению, дозвониться до специалиста УК «Липецкая управляющая компания», который смог бы дать аргументированную позицию непричастности организации к протечке мы так и не смогли. Поэтому приводим ее со слов собственника - сети внутри дома герметичны. Но узнать, почему нарушена гидроизоляция, которая должна защищать цоколь от внешних протечек, и есть ли она по факту, не представляется возможным.

В свою очередь в пресс-службе ЛГЭК сообщили, что лабораторией установлены два вероятных места повреждения водопровода.Ведутся раскопки для установления точного места. После этого станет ясна причина и виновник коммунальной аварии. 

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#ЛГЭК #порыв

Комментарии (1)

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Баба Шура.

15 минут назад
Это только название а не УК. Вы бы сразу обратились в центральная Л. Так как адрес один. В УК липецкая служащих только числятся. На местах не когда не кого нет. Да и находятся они на ошибке от народа что-бы меньше обращались Метолургов2 хотя обслуживают вечер дома почти в центре.
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