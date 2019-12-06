Лучшие студенты ЛГТУ получат стипендии от НЛМК

НЛМК подвел итоги конкурсного отбора тридцати лучших студентов Липецкого государственного технического университета, которые будут получать именные стипендии от компании в 2019/2020 учебном году. На торжественной церемонии руководители кадровой службы предприятия вручили им именные сертификаты и памятные подарки.

Стипендиальная программа НЛМК действует с 2000 года и направлена на поддержку студентов, стимулирование их учебной, научной и практической деятельности. В ней можно участвовать, начиная с третьего курса бакалавриата. Получить стипендию от компании могут студенты с хорошей успеваемостью, которые обучаются по направлениям: металлургия, химия, промышленная теплоэнергетика, машиностроение, технология транспортных процессов, электропривод и автоматика, прикладная математика и экономика. Все стипендиаты проходят конкурсный отбор в университете, а также собеседование с руководителями Новолипецкого комбината. При определении стипендиатов учитывается также желание соискателей в будущем работать в компании.



В течение учебного года всем победителям отбора ежемесячно будет выплачиваться от предприятия дополнительная стипендия в 5 000 рублей. Стипендиаты смогут пройти все виды практик на НЛМК, которые помогут им лучше узнать специфику профессий и определиться с выбором будущего места работы.



После трудоустройства в компанию они смогут продолжить свое профессиональное развитие и принять участие в молодежных корпоративных программах. Выпускники ЛГТУ очной формы обучения, которые проходили практику на НЛМК и трудоустроились на комбинат не позднее двух месяцев после выдачи диплома (для стипендиатов НЛМК – 6 месяцев) получают «подъемное» пособие. Для них в течение трех лет работы также устанавливается гарантированный минимальный уровень заработной платы.



За период действия программы стипендию от компании уже получили более 400 студентов ЛГТУ. Многие из них сейчас занимают руководящие должности на НЛМК или находятся в кадровом резерве, неоднократно побеждали в конкурсах профессионального мастерства. Всего в настоящее время стипендии от комбината получают более 1000 студентов базовых высших и средних профессиональных учебных заведений Липецка.

