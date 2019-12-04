Спорт

сегодня, 09:55

Елецкий бомбардир три месяца сидит без зарплаты и может потерять работу

5 500
#ФНЛ #Александр Кутьин
Елецкий бомбардир три месяца сидит без зарплаты и может потерять работу

Расходы ФНЛ не выдерживает одна команда за другой.

Владивостокский «Луч», за который выступает 32-летний елецкий нападающий Александр Кутьин, может сняться с розыгрыша ФНЛ из-за финансовых проблем.

Как сообщают СМИ, футболисты и сотрудники клуба уже 3 месяца не получают зарплаты и премиальные. Кроме того, в декабре состоится очередное заседание по поводу признания «Луча» банкротом из-за долгов.

После 25 туров «Луч» занимает 15‑е место в турнирной таблице – сразу над зоной вылета. Дальневосточники под руководством известного тренера Валерия Петракова выиграли два заключительных матча календарного года в Москве с одинаковым счетом – 2:0 у «Спартака-2» и «Торпедо», словно желая показать, что у команды есть порох в пороховницах.

Кутьин в нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах, забил 3 гола.

Александр на своем веку поиграл во всех профессиональных лигах России: Премьер-Лиге, ФНЛ, втором дивизионе. В прошлом бомбардир «Ельца», «Металлурга» (112 матчей за «сталеваров», 26 голов), «Тюмени», тульского «Арсенала», «Тосно» из Ленинградской области, красноярского «Енисея». В «Луч» перешел минувшим летом.

Играть в Футбольной национальной лиге престижно, но многие клубы не выдерживают расходов на длинные перелеты и т.д. На днях стало известно о «курсе на второй дивизион» курского «Авангарда», который вчера уже официально покинул липецкий форвард Артем Федчук.

Фото tula-football.ru

5 500
#ФНЛ #Александр Кутьин

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Харе штаны протирать

35 минут назад
Давай в таксисты или в охранники. Ну или на завод.
ответить

по чесноку

42 минуты назад
огороду48 нужно закрыть 2 рубрики: спорт и прогноз погоды. читать их без иронии и ржача над убогостью невозможно.
ответить

Да

53 минуты назад
в Белоруссию к Яскевичам. Туда Маринин скоро всех отправит хороших спортсменов, останутся только Кожевников и Марков в сводках спортивных новостей как герои спорта
ответить

сыч

сегодня, 10:12
Пусть на завод идёт потрудится
ответить

цирк

сегодня, 10:07
поиграл на своем веку везде, но ничего и ни где не выиграл ,как и вся наша сборная, с дзюбой и ему подобными, один вася березуцкий отличился, будучи капитаном этой самой сборной ухитрился с коста -рикой загнать мяч в свои ворота-вот что значит ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЫБОРОВ-бездари остановили рост общества-145 процентов
ответить

Еще в рубрике

Первый пошел: Артем Федчук покинул «Авангард» из-за потолка зарплат в 150 тысяч рублей
#Футбол #ФНЛ #Гоцук
5
Первый пошел: Артем Федчук покинул «Авангард» из-за потолка зарплат в 150 тысяч рублей

сегодня, 07:33

Спорт
«Гений дзюдо»: Дмитрий Якушев выиграл первенство России эффектным броском в финале (ФОТО)
#Дзюдо #Дмитрий Якушев
12
«Гений дзюдо»: Дмитрий Якушев выиграл первенство России эффектным броском в финале (ФОТО)

вчера, 21:55

Спорт
«Липецк» проиграл за две минуты до сирены
4
«Липецк» проиграл за две минуты до сирены

вчера, 20:42

Спорт
В «Молодежном» выступили 600 каратистов. Фоторепортаж
#Каратэ #синкекусинкай #"Белый тигр"
2
В «Молодежном» выступили 600 каратистов. Фоторепортаж

вчера, 19:41

Спорт
Липчанин Павел Копытин – «Ларионов казахстанской лиги»
#Хоккей #Павел Копытин
3
Липчанин Павел Копытин – «Ларионов казахстанской лиги»

вчера, 12:49

Спорт
Липецкие девчата прославились в Петушках
#Вольная борьба #"Богатырь" #Сергей Яковлев.
3
Липецкие девчата прославились в Петушках

вчера, 11:46

Спорт