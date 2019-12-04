Елецкий бомбардир три месяца сидит без зарплаты и может потерять работу

Расходы ФНЛ не выдерживает одна команда за другой.

Владивостокский «Луч», за который выступает 32-летний елецкий нападающий Александр Кутьин, может сняться с розыгрыша ФНЛ из-за финансовых проблем.

Как сообщают СМИ, футболисты и сотрудники клуба уже 3 месяца не получают зарплаты и премиальные. Кроме того, в декабре состоится очередное заседание по поводу признания «Луча» банкротом из-за долгов.

После 25 туров «Луч» занимает 15‑е место в турнирной таблице – сразу над зоной вылета. Дальневосточники под руководством известного тренера Валерия Петракова выиграли два заключительных матча календарного года в Москве с одинаковым счетом – 2:0 у «Спартака-2» и «Торпедо», словно желая показать, что у команды есть порох в пороховницах.

Кутьин в нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах, забил 3 гола.

Александр на своем веку поиграл во всех профессиональных лигах России: Премьер-Лиге, ФНЛ, втором дивизионе. В прошлом бомбардир «Ельца», «Металлурга» (112 матчей за «сталеваров», 26 голов), «Тюмени», тульского «Арсенала», «Тосно» из Ленинградской области, красноярского «Енисея». В «Луч» перешел минувшим летом.

Играть в Футбольной национальной лиге престижно, но многие клубы не выдерживают расходов на длинные перелеты и т.д. На днях стало известно о «курсе на второй дивизион» курского «Авангарда», который вчера уже официально покинул липецкий форвард Артем Федчук.

Фото tula-football.ru