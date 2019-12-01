Погода в Липецке

сегодня, 16:54

В Липецкой области бесснежно, ветрено и до +1

5 307
#гололедица #ветер #
В Липецкой области бесснежно, ветрено и до +1

В ближайшие сутки атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 4 градуса мороза, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 6 до 8 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.

30 ноября стал самым теплым в Липецке в 1964 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 30 градусов мороза. 


5 307
#гололедица #ветер #

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Правильно

11 секунд назад
Вася, в мороз меньше болеют ОРВИ и гриппом!
ответить

Вика

1 минуту назад
На меня снег навевает тоску. И ходить по нему не нравится.
ответить

Вася

36 минут назад
А я согласен чтобы было больше тридцати мороза, и снегу как в 72 году,
ответить

чекк

43 минуты назад
666, ты достал уже со своим снегом и морозами ! Не нужны нам ни снег, ни морозы ! Чтоб всю зиму было +5 градусов тепла !
ответить

666

48 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
ответить

777

53 минуты назад
к воскресенью днем до +2+7 короче зима будет паршивая евро зима снег постоянно будет выпадать и таять
ответить

Еще в рубрике

Спасатели предупреждают о сильном тумане
#туман
11
Спасатели предупреждают о сильном тумане

вчера, 19:53

Погода в Липецке
В первый день зимы липчанам пообещали небольшой снег
#снег
16
В первый день зимы липчанам пообещали небольшой снег

вчера, 17:07

Погода в Липецке
В Липецкой области дождь, мокрый снег и до +5
#дождь #снег #гололед
2
В Липецкой области дождь, мокрый снег и до +5

29.11.2019 16:21

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +3
#потепление
12
В Липецкой области небольшие дожди и до +3

27.11.2019 17:52

Погода в Липецке
В Липецкую область приходит небольшое потепление
#потепление
5
В Липецкую область приходит небольшое потепление

26.11.2019 15:37

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и морозно
3
В Липецкой области сухо и морозно

25.11.2019 13:20

Погода в Липецке