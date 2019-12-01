В Липецкой области бесснежно, ветрено и до +1

В ближайшие сутки атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 4 градуса мороза, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 6 до 8 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.

30 ноября стал самым теплым в Липецке в 1964 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 30 градусов мороза.