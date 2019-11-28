Происшествия
17 минут назад
Ветеринары направили погибших в Липецке птиц на лабораторные исследования
В парке Победы ветеринары нашли 11 мертвых ворон и 8 галок.
Как сообщал GOROD48, накануне в парке Победы липчанин обнаружил мертвых птиц. Причем одна птица упал замертво с дерева на его глазах.
Сегодня с утра в парк Победы отправились специалисты Управления ветеринарии Липецкой области.
По словам начальника противоэпизотического отдела управления ветеринарии Анатолия Фалькова, ветеринары обнаружили в парке 19 мертвых ворон и галок.
- Тушки птиц отравлены в лабораторию, где их исследуют на наличие инфекционных заболеваний и признаков отравления, - рассказал Анатолий Фальков.
Сегодня с утра в парк Победы отправились специалисты Управления ветеринарии Липецкой области.
По словам начальника противоэпизотического отдела управления ветеринарии Анатолия Фалькова, ветеринары обнаружили в парке 19 мертвых ворон и галок.
- Тушки птиц отравлены в лабораторию, где их исследуют на наличие инфекционных заболеваний и признаков отравления, - рассказал Анатолий Фальков.
Дуська
Елена
молодец