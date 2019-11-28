Происшествия

17 минут назад

Ветеринары направили погибших в Липецке птиц на лабораторные исследования

3 209
#птица #гибель #
Ветеринары направили погибших в Липецке птиц на лабораторные исследования

В парке Победы ветеринары нашли 11 мертвых ворон и 8 галок.

Как сообщал GOROD48, накануне в парке Победы липчанин обнаружил мертвых птиц. Причем одна птица упал замертво с дерева на его глазах. 

Сегодня с утра в парк Победы отправились специалисты Управления ветеринарии Липецкой области.

По словам начальника противоэпизотического отдела управления ветеринарии Анатолия Фалькова, ветеринары обнаружили в парке 19 мертвых ворон и галок.

- Тушки птиц отравлены в лабораторию, где их исследуют на наличие инфекционных заболеваний и признаков отравления, - рассказал Анатолий Фальков. 

3 209
#птица #гибель #

Комментарии (3)

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Дуська

2 минуты назад
Да а у мужиков во всех деревнях на пол шелстого
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Елена

7 минут назад
Куры передохли в нескольких деревнях Усманского района, причём полностью и никому нет дела. Проверьте Березняговку, ул. ВОРОШИЛОВА
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молодец

9 минут назад
кроухантер поработал
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