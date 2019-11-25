Два пешехода и водитель погибли в Липецкой области за минувшие выходные

22 ноября, в Липецке, в 9:05, на ул. Детская, 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Сандеро», допустила столкновение с «Шевроле Нива» под управлением 37-летнего водителя, в результате чего «Шевроле Нива» допустил наезд на стоящий автомобиль «Лада Гранта», а затем автомобиль «Рено Сандеро» столкнулся со стоящим автомобилем «БМВ-728». В Данном ДТП пострадала водитель автомобиля «Рено Сандеро». Доставлялась в БСМП №1, после оказания помощи отпущена.



В эти же сутки, в Усманском районе, в 13:30, на улице Центральная села Бочиновка водитель автомобиля «ВАЗ-21099», по предварительным причинам не выбрал оптимальную скорость движения и допустил наезд на 41-летнего пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался.



23 ноября, в Липецке, на ул. Циолковского, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», допустил столкновение с «Мицубиси Оутлендер» под управлением 48-летнего водителя и с «Дацун ОН-ДО» под управлением 58-летнего водителя. В автомобиле «Дацун ОН-ДО» пострадали два пассажира, 10-летняя девочка и 43-летняя женщина. Пострадавшие доставлялись в лечебные учреждения, после оказания помощи отпущены. Предварительная вина водителя «Тойота Королла» – выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.



В эти же сутки, в Чаплыгинском районе, примерно в 5:58, на автодороге Липецк - Доброе - Чаплыгин с подъездом к селу Филатовка, 34-летний водитель автомобиля «Рено-Логан» не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и три пассажира, 23-х, 33-х и 24-х лет. Пострадавшим оказана помощь, после чего они были отпущены.



Двадцать четвертого ноября, в Ельце, в 21:30, в поселке Солидарность25-летний водитель, управлял автомобилем «Лада Приора», на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на неустановленного пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.



В эти же сутки в Краснинском районе, в 16:10, на автодороге Красное-Теплое, 24-летний водитель автомобиля «Лада-217230» по предварительным сведениям не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.



В прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 2452 нарушения правил дорожного движения.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2086 случаев превышения скорости, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

