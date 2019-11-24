В Липецкой области морозно и безветренно

В ближайшие сутки Липецкая область остается во власти мощного антициклона– осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 6-7 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 ноября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов мороза, днем температура составит от 0 до 5 градусов мороза.



В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит от 11 до 13 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов мороза.



25 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году – 21 градус мороза.



