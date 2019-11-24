35 минут назад
В Липецкой области морозно и безветренно
В ближайшие сутки Липецкая область остается во власти мощного антициклона– осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 6-7 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит от 11 до 13 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов мороза.
25 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году – 21 градус мороза.