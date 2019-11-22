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Турции поставили условия по оружию из России
США требует избавится от С-400.
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями. Об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента высокого ранга, которого цитирует агентство Reuters.
- Они знают, что у них есть выбор, - сказал он. По словам сотрудника ведомства, введение санкций за приобретение российских систем по-прежнему возможно.
Представитель Госдепартамента напомнил, что Турция остается под риском введения санкций по закону CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). В то же время этот документ не утверждает какой-либо строго обозначенный срок для введения ограничительных мер. К примеру, отметил чиновник, в соответствии с тем же законом Вашингтон ввел санкции против китайских госструктур за покупку российских истребителей только спустя девять месяцев, уточняет РБК.
Во вторник президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что во время визита в США 13 ноября сообщил американскому лидеру Дональду Трампу о неизменности решения Анкары по вопросу С-400, напоминает «Взгляд». До этого Турция заявила, что не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400, их намерены ввести в строй в апреле 2020 года. При этом Трамп предлагал Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.
- Они знают, что у них есть выбор, - сказал он. По словам сотрудника ведомства, введение санкций за приобретение российских систем по-прежнему возможно.
Представитель Госдепартамента напомнил, что Турция остается под риском введения санкций по закону CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). В то же время этот документ не утверждает какой-либо строго обозначенный срок для введения ограничительных мер. К примеру, отметил чиновник, в соответствии с тем же законом Вашингтон ввел санкции против китайских госструктур за покупку российских истребителей только спустя девять месяцев, уточняет РБК.
Во вторник президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что во время визита в США 13 ноября сообщил американскому лидеру Дональду Трампу о неизменности решения Анкары по вопросу С-400, напоминает «Взгляд». До этого Турция заявила, что не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400, их намерены ввести в строй в апреле 2020 года. При этом Трамп предлагал Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.