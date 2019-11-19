Общество
31 минуту назад
В Липецке автоинспекторы выявили почти триста нарушений правил парковки
За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили в Липецке 290 правил парковки автомобилей. По всем фактам вынесены постановления по делам об административных правонарушениях.
С улиц города на специализированную стоянку перемещены 55 автомобилей. В четырех случаях автохамов наказали благодаря жителям города, которые выложили в сеть снимки припаркованных с нарушениями автомобилей.
В соответствии с законодательством, за нарушение правил остановки или стоянки транспорта предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.
С улиц города на специализированную стоянку перемещены 55 автомобилей. В четырех случаях автохамов наказали благодаря жителям города, которые выложили в сеть снимки припаркованных с нарушениями автомобилей.
В соответствии с законодательством, за нарушение правил остановки или стоянки транспорта предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.
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Гость85