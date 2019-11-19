В Липецке автоинспекторы выявили почти триста нарушений правил парковки

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили в Липецке 290 правил парковки автомобилей. По всем фактам вынесены постановления по делам об административных правонарушениях.



С улиц города на специализированную стоянку перемещены 55 автомобилей. В четырех случаях автохамов наказали благодаря жителям города, которые выложили в сеть снимки припаркованных с нарушениями автомобилей.



В соответствии с законодательством, за нарушение правил остановки или стоянки транспорта предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.



