Общество

31 минуту назад

В Липецке автоинспекторы выявили почти триста нарушений правил парковки

2 285
#парковка
В Липецке автоинспекторы выявили почти триста нарушений правил парковки
За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили в Липецке 290 правил парковки автомобилей. По всем фактам вынесены постановления по делам об административных правонарушениях.

С улиц города на специализированную стоянку перемещены 55 автомобилей. В четырех случаях автохамов наказали благодаря жителям города, которые выложили в сеть снимки припаркованных с нарушениями автомобилей.

В соответствии с законодательством, за нарушение правил остановки или стоянки транспорта предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.

2 285
#парковка

Комментарии (2)

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МАЛО !

20 минут назад
!!!!!!
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Гость85

21 минуту назад
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