Общество

17 минут назад

760 000 рублей увели мошенники с банковских счетов 45-летнего липчанина

3 189
#Мошенничество
1
Крупное мошенничество совершено в Липецке 14 ноября. На сотовый телефон 45-летнего жителя города позвонили от имени службы безопасности банка и сообщили о попытке хищения денег с его счетов. Мошенники предложили перевести средства на защищенный счет. Мужчина так и сделал, но буквально сразу понял, что его обманули и обратился в полицию. Всего он лишился 760 000 рублей.

Известно, что преступники звонили с телефонов зарегистрированных в Московской области.
3 189
#Мошенничество
1

Комментарии (3)

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Валетов

1 минуту назад
Факт, Ну он не мамонт...
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Факт

3 минуты назад
Блин ну никогда лох непереведется!
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Фрэнк Гудвин

9 минут назад
Сразу понял, значит... С какого разу-то? Соболезнования меценату.
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