760 000 рублей увели мошенники с банковских счетов 45-летнего липчанина

Крупное мошенничество совершено в Липецке 14 ноября. На сотовый телефон 45-летнего жителя города позвонили от имени службы безопасности банка и сообщили о попытке хищения денег с его счетов. Мошенники предложили перевести средства на защищенный счет. Мужчина так и сделал, но буквально сразу понял, что его обманули и обратился в полицию. Всего он лишился 760 000 рублей.



Известно, что преступники звонили с телефонов зарегистрированных в Московской области.