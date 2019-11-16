Общество
17 минут назад
760 000 рублей увели мошенники с банковских счетов 45-летнего липчанина
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Крупное мошенничество совершено в Липецке 14 ноября. На сотовый телефон 45-летнего жителя города позвонили от имени службы безопасности банка и сообщили о попытке хищения денег с его счетов. Мошенники предложили перевести средства на защищенный счет. Мужчина так и сделал, но буквально сразу понял, что его обманули и обратился в полицию. Всего он лишился 760 000 рублей.
Известно, что преступники звонили с телефонов зарегистрированных в Московской области.
Известно, что преступники звонили с телефонов зарегистрированных в Московской области.
3 189
Валетов
Факт
Фрэнк Гудвин