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В Сети блокируют важный эпизод из финала «Мстителей»
А навсегда ли ушел Тони Старк?
В сети появились скриншоты с кадрами встречи Тони Старка и его взрослой дочери Морган Старк, пишет РИА Новости. Удаленная сцена с комментариями режиссеров появилась 12 ноября в полночь на Disney +. Кэтрин Лэнгфорд сыграла взрослую версию дочери Тони и Пеппер Поттс.
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган. Эту сцену даже начали снимать, но в финальный монтаж она не вошла. В этой сцене создатели картины переносят погибшего Тони Старка (Железного человека) в промежуточный мир между жизнью, смертью и временем, чтобы он смог в последний раз увидеться с дочерью. Старк признается, что принял ошибочное решение. Трогательные кадры, которых еще никто не видел, появились в интернете. В сцене, где Тони встречается с Морган, дочь говорит отцу, что очень гордится им несмотря на то, что ей очень грустно. Также девушка отмечает, что она такая же сильная как её мама, и произносит такие слова: «И я счастлива. Счастлива, что у нас с тобой было это время вместе».
Ещё вчера фанаты «Мстителей» могли со слезами на глазах просматривать сцену встречи Тони Старка с взрослой дочерью в Мире Душ, куда Железный человек попал после смерти. Однако сегодня, 13 ноября, часть роликов, опубликованных фанатами на YouTube, были заблокированы.
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган. Эту сцену даже начали снимать, но в финальный монтаж она не вошла. В этой сцене создатели картины переносят погибшего Тони Старка (Железного человека) в промежуточный мир между жизнью, смертью и временем, чтобы он смог в последний раз увидеться с дочерью. Старк признается, что принял ошибочное решение. Трогательные кадры, которых еще никто не видел, появились в интернете. В сцене, где Тони встречается с Морган, дочь говорит отцу, что очень гордится им несмотря на то, что ей очень грустно. Также девушка отмечает, что она такая же сильная как её мама, и произносит такие слова: «И я счастлива. Счастлива, что у нас с тобой было это время вместе».
Ещё вчера фанаты «Мстителей» могли со слезами на глазах просматривать сцену встречи Тони Старка с взрослой дочерью в Мире Душ, куда Железный человек попал после смерти. Однако сегодня, 13 ноября, часть роликов, опубликованных фанатами на YouTube, были заблокированы.