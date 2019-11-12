Экономика
22 минуты назад
Владелец НЛМК заплатил крупнейший налог с дохода физлиц
Миллиардер Лисин перечисляет свой НДФЛ в липецкий бюджет.
Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком НДФЛ с прибыли подконтрольной иностранной компании кипрской Fletcher Group Holdings. Его платеж в 2019 году обеспечил до трех четвертей всех поступлений НДФЛ с прибыли контролируемых иностранных компаний в стране, сообщает РБК. Лисин платит налог в Липецке, где он прописан. Половина уплаченной суммы — около 540 млн рублей — пришла в липецкий бюджет в июне, потому что НДФЛ с прибыли от иностранных компаний должен быть уплачен до 15 июля.
- Сумма НДФЛ с прибыли контролируемых иностранных компаний, перечисленная в консолидированный бюджет Липецкой области в 2017–2019 годах, составляет более 1 млрд рублей в год в среднем и соответствует платежам НДФЛ с прибыли основного акционера Fletcher Group Holdings, — сказал собеседник РБК.
Консолидированный бюджет нашего региона за первые девять месяцев 2019 года по данным областного управления казначейства получил 14,8 млрд рублей от НДФЛ. Таким образом, Владимир Лисин обеспечил на данный момент по меньшей мере 7% поступлений региона по этой статье.
- Сумма НДФЛ с прибыли контролируемых иностранных компаний, перечисленная в консолидированный бюджет Липецкой области в 2017–2019 годах, составляет более 1 млрд рублей в год в среднем и соответствует платежам НДФЛ с прибыли основного акционера Fletcher Group Holdings, — сказал собеседник РБК.
Консолидированный бюджет нашего региона за первые девять месяцев 2019 года по данным областного управления казначейства получил 14,8 млрд рублей от НДФЛ. Таким образом, Владимир Лисин обеспечил на данный момент по меньшей мере 7% поступлений региона по этой статье.
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.