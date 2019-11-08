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ДНР ответит на действия украинских войск
Силовиков не хотят видеть в зоне разведения сил.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на ввод украинских силовиков - полицейских и нацгвардейцев - в зону разведения войск последует зеркальный ответ, сообщает РИА Новости.
- Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардии, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики, министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел, а процесс разведения на новых участках станет неосуществим, - говорится в заявлении главы ДНР, размещенном на его официальном сайте.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны войти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины, напоминает ТАСС. Пушилин подчеркнул, что рамочное решение минской контактной группы не допускает нахождения на участках разведения сил и средств каких-либо вооруженных формирований, кроме офицеров Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.
- Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардии, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики, министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел, а процесс разведения на новых участках станет неосуществим, - говорится в заявлении главы ДНР, размещенном на его официальном сайте.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны войти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины, напоминает ТАСС. Пушилин подчеркнул, что рамочное решение минской контактной группы не допускает нахождения на участках разведения сил и средств каких-либо вооруженных формирований, кроме офицеров Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.
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06.11.2019 11:21В мире