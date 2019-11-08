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Первый доменный цех НЛМК отметил свое 85-летие
Лучших работников первого доменного цеха НЛМК отметили корпоративными наградами в честь 85-летия подразделения, которое объединяет производственные участки доменных печей №3, №4 и №5. Около 600 сотрудников цеха выпускают почти половину всего новолипецкого чугуна – более 6,3 млн тонн.
Во время Великой Отечественной войны обе печи эвакуировали на Урал. В начале 50-х домны в Липецке возводили практически заново. Первая доменная печь проработала до 1990 года, вторую остановили в 2012 году. Сейчас в состав цеха входит три агрегата.
Ежегодно доменщики НЛМК выходят на новые исторические максимумы по производству чугуна. Благодаря постоянному совершенствованию технологической цепочки снижается расход топлива.
За 85 лет работы в первом доменном цехе внедрили различные технологические усовершенствования, позволившие существенно повысить его эффективность. Четвертая и пятая домны первыми на комбинате перешли на технологию вдувания пылеугольного топлива, что позволило снизить потребление газа и расход кокса, сократить нагрузку на окружающую среду и повысить эффективность плавки. В цехе запущена модульная аспирационная установка литейного двора четвертой доменной печи, которая позволила снизить валовые выбросы пыли почти в 22 раза. Уровень газоочистки вырос до 99,7%, что является лучшим показателем среди металлургических предприятий в России.
В честь юбилея сотрудников и ветеранов доменного производства поздравили руководители комбината и профсоюзного комитета, для них организовали концертную программу с участием липецких исполнителей, сообщает пресс-служба НЛМК.