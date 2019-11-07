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Тренера «Металлурга» обделили в ПФЛ

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
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Тренера «Металлурга» обделили в ПФЛ

Машнин и его команда в октябре выиграли все 4 матча, но нашего тренера не признали лучшим в группе «Центр».

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) определила лучших игроков и тренеров по итогам октября. Вопреки ожиданиям в списке лауреатов не оказалось Сергей Машнина, под руководством которого липецкий «Металлург» идеально отработал месяц – 4 победы в 4-х матчах.

Лучшим тренером группы «Центр» вновь признали Александра Горбачева из брянского «Динамо». Динамовцы тоже показали стопроцентный результат в октябре, но Лига могла бы учесть тот факт, что Горбачев уже становился лауреатом месяца в августе. Получается, для нового признания динамовцу достаточно было удержать завоеванные позиции, в то время, как Машнину удалось прогрессировать. До этого ни разу наставник «сталеваров» со своей командой не выигрывал абсолютно все матчи первенства. Но Лига этого не оценила.

Лучшим игроком «Центра» в октябре стал Валерий Альшанский из раменского «Сатурна», забивший 6 мячей в 4-х матчах первенства (тут к ПФЛ нет вопросов). Лучшим молодым футболистом (родившимся не ранее 1 января 1998 г.) стал Владислав Мещеряков из «Рязани» - 4 гола в 4-х матчах. К слову, Мещеряков и «Рязань» станут соперниками нашей команды в заключительном матче календарного года, который пройдет на стадионе «Металлург» в субботу, 9 ноября (начало в 15.00).

Из лауреатов других групп (всего во второй лиге их пять) отметим уроженца Липецка и лучшего бомбардира «Металлурга» прошлого сезона Николая Иванникова, который сейчас выступает за тольяттинский «Акрон». Его назвали лучшим футболистом группы «Урал-Поволжье» за 4 гола и 3 результативные передачи в четырех октябрьских матчах.

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
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