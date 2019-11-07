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В Липецке побит температурный рекорд 97-летней давности

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#температурный рекорд
В Липецке побит температурный рекорд 97-летней давности

6 ноября температура воздуха в Липецке достигла 17,5 градуса тепла и превысила предыдущий рекорд на 4,2 градуса. 

Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий температурный рекорд 6 ноября был зафиксирован в 1922 году. Тогда температура воздуха в Липецке составила 13,3 градуса. Вчера этот рекорд был побит больше, чем на 4 градуса — воздух в Липецке прогрелся до +17,5 градуса.  
1 632
#температурный рекорд

Комментарии (1)

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Mikl

46 минут назад
Представляю какой рекорд побьет ПАО "КВАДРА" предъявив квитанции на оплату тепла в октябре 2019 года. держись Россия. не плач Европа, а у нас в липецке полная жопа.
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