В Липецке побит температурный рекорд 97-летней давности

6 ноября температура воздуха в Липецке достигла 17,5 градуса тепла и превысила предыдущий рекорд на 4,2 градуса.



Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий температурный рекорд 6 ноября был зафиксирован в 1922 году. Тогда температура воздуха в Липецке составила 13,3 градуса. Вчера этот рекорд был побит больше, чем на 4 градуса — воздух в Липецке прогрелся до +17,5 градуса.

