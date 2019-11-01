На нескольких улицах Липецка сегодня отключат свет

В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения не будет электричества в жилых домах частного сектора:



1 ноября с 09:00 до 15:00 по ул.Тихая, ул.Писарева, ул.Железногорская, ул.Патриотическая, ул.Светлова, ул.Грязинская, ул.Ярославская, ул.Бурлакова ул.Добровского.



