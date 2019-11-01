Общество

сегодня, 08:40

На нескольких улицах Липецка сегодня отключат свет

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#отключение света
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На нескольких улицах Липецка сегодня отключат свет
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения  не будет электричества в жилых домах частного сектора:

 1 ноября с  09:00 до 15:00 по ул.Тихая, ул.Писарева, ул.Железногорская, ул.Патриотическая, ул.Светлова, ул.Грязинская, ул.Ярославская, ул.Бурлакова ул.Добровского. 

1 1067
#отключение света
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Комментарии (1)

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Элен Рудольфовна

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