Табачную фабрику в Ельце ждет вторая жизнь

Объект регионального значения может стать современным культурным центром.

Елецкое управление капитального строительства нашло подрядчика на выполнение проекта противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Здание табачной фабрики». Контракт за 6 млн рублей взяли московские эксперты из научного объединения. Больше никто на тендер заявок не подал. Столь высокая оплата услуг экспертов объясняется самими характеристиками табачной фабрики. Во-первых, к работам, связанным с культурным наследием, предъявляются высокие требования по допуску. Во-вторых, здание табачной фабрики занимает почти целый квартал в городе: за фасадной стеной скрывается множество строений.



- Даже чисто визуально понятно, что комплекс находится в неудовлетворительном состоянии. Задача экспертов выяснить то, какие противоаварийные работы надо выполнить, чтобы сохранить здание табачной фабрики, - уточнили в администрации Ельца. - Подрядчик проведет экспертизу состояния сооружений, составит проект необходимых работ и смету на их выполнение. От степени износа и методов сохранения здания будет зависеть конечная стоимость. Мы прекрасно понимаем, что в одиночку Елец такие расходы не потянет, так как 80% бюджета имеют социальную направленность. Для сохранения табачной фабрики необходимо софинансирование расходов. Надеемся, в этом поможет министерство культуры РФ.



От вердикта экспертов, оценивающих состояние здания, зависит то, какое будущее ждет табачную фабрику. Власти Ельца, конечно, хотят, чтобы комплекс сохранил культурную направленность. Этой осенью ЕГУ, администрация Ельца и школа сохранения и ревалоризации наследия «Ре-школа» подписали трехстороннее соглашение. В него, в том числе, входит разработка мастер-плана для использования культурного и исторического наследия Ельца для социально-экономического развития города. В том числе эксперты могут разработать план современного использования комплекса табачной фабрики. После проведения аварийных работ «табачка» может стать культурным пространством, которое объединит выставочные площадки, бутики, сувенирные лавки и мини-кафе. То есть комплекс фабрики будет работать в современным формате использования исторического здания, как, например, «Винзавод». Есть и иной вариант. Власти Ельца не исключают, что в табачной фабрике можно открыть музей федерального значения. Тогда министерство культуры будет напрямую заинтересовано в инвестициях в проект.



Вопрос о частных инвестициях в проект пока не поднимается. Для того, чтобы бизнес был готов вложиться в «табачку», надо дать готовую смету и варианты возможного использования объекта. Без этой информации ни один серьезный инвестор не будет начинать разговор о вложении своих денег в проект. На местный бизнес городская власть и не рассчитывает. Во-первых, серьезные инвестиции в дорогостоящий проект могут позволить себе только местные промышленники, априори не заинтересованные в культурном наследии. Во-вторых, в регионе сложно найти представителей сферы туризма, кто готов позволить себе высокобюджетные инвестиции. Если в судьбе «табачки» и появится «частник», то федерального значения.