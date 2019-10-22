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В Волгограде задержали мужчин, бросавших шелуху в Вечный огонь
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Двое молодых людей задержаны в Волгограде по подозрению в вандализме, ночью они грелись у памятника на Аллее героев и бросали в Вечный огонь шелуху от семечек, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
Представитель областного главка МВД отметил, что, по предварительным данным, задержанные могут являться военнослужащими. По его словам, материалы для проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Вандализм" переданы сегодня военной прокуратуре.
Между тем источник в силовых структурах региона опроверг информацию о том, что задержанные являются военнослужащими. "Эти молодые люди не военнослужащие, они были уволены из армии либо в конце сентября, либо в начале октября. Они схитрили и сказали полиции, что являются военными, чтобы их забрали командиры", - сказал собеседник агентства.
Представитель областного главка МВД отметил, что, по предварительным данным, задержанные могут являться военнослужащими. По его словам, материалы для проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Вандализм" переданы сегодня военной прокуратуре.
Между тем источник в силовых структурах региона опроверг информацию о том, что задержанные являются военнослужащими. "Эти молодые люди не военнослужащие, они были уволены из армии либо в конце сентября, либо в начале октября. Они схитрили и сказали полиции, что являются военными, чтобы их забрали командиры", - сказал собеседник агентства.