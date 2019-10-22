В России

сегодня, 16:01

В Волгограде задержали мужчин, бросавших шелуху в Вечный огонь

161
В Волгограде задержали мужчин, бросавших шелуху в Вечный огонь

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Двое молодых людей задержаны в Волгограде по подозрению в вандализме, ночью они грелись у памятника на Аллее героев и бросали в Вечный огонь шелуху от семечек, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Представитель областного главка МВД отметил, что, по предварительным данным, задержанные могут являться военнослужащими. По его словам, материалы для проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Вандализм" переданы сегодня военной прокуратуре.

Между тем источник в силовых структурах региона опроверг информацию о том, что задержанные являются военнослужащими. "Эти молодые люди не военнослужащие, они были уволены из армии либо в конце сентября, либо в начале октября. Они схитрили и сказали полиции, что являются военными, чтобы их забрали командиры", - сказал собеседник агентства.
161

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#организованная преступность
Названа версия убийства депутата Сидоровой бандой Шишкана

12 минут назад

В России
Дочь посла Ирана найдена мертвой в Москве
Дочь посла Ирана найдена мертвой в Москве

сегодня, 15:04

В России
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17

сегодня, 14:24

В России
Подросток изнасиловал 5-летнего мальчика в Петербурге
Подросток изнасиловал 5-летнего мальчика в Петербурге

сегодня, 12:38

В России
#истязания
1
20-летний парень попал под суд за истязания несовершеннолетней жены

сегодня, 12:14

В России
Поставщики предупредили о росте цен на гречку
1
Поставщики предупредили о росте цен на гречку

сегодня, 11:33

В России