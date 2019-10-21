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20 минут назад

В Орловской области мать держала дочь в клетке и продавала педофилам

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В Орловской области мать держала дочь в клетке и продавала педофилам

12-летняя девочка не умеет ни ходить, ни разговаривать

В Орловской области у многодетной страдающей алкоголизмом женщины изъяли 12-летнюю дочь, которая передвигается на четвереньках, не умеет пользоваться столовыми приборами и разговаривать. Об этом сообщает издание «ОрелТаймс».

Кроме того, мать продавала девочку педофилам. «Мать алкоголичка. Это её 8-ой ребёнок. Предыдущих 7 забрали органы опеки. Этого ребенка мать всячески прятала. Дома — держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в сумке на колесах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство».

В детской больнице имени Круглой, которая находится в Орле, изданию подтвердили, что девочку доставили туда в тяжелом состоянии. Ее привезли представители органов опеки и полицейские. «Налицо задержка психического психомоторного развития. Анализы показали, что девочка истощена», — сказала главврач Людмила Крылова. Сребенком предстоит много работать психиатрам.

По документам девочке 12 лет, но выглядит лет на 5-7. Людей боится. Общается звуками – гавкает, воет. В департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области ситуацию комментировать отказались. Теперь судьбой девочки обеспокоились в региональном СК и прокуратуре.
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