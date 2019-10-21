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сегодня, 16:53

В Липецке осуждена липчанка торговавшая государственной землей

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В Липецке осуждена липчанка торговавшая государственной землей

Земельные участки она, как юрист, оформляла на третьих лиц

Приговором Советского районного суда г. Липецка 38-летняя липчанка признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Как установлено материалами уголовного дела, являясь юристом, занимающимся в том числе оформлением земельных участков в собственность, подсудимая по фиктивным правоустанавливающим документам оформила право собственности на земельные участки на третьих лиц, что сделало возможным продажу земельных участков, находящихся в государственной собственности. 

Действиями подсудимой администрации города причинен ущерб на сумму 3 979 000 рублей.

В ходе следствия юристу было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая, что подсудимая полностью признала свою вину, активно сотрудничала с органами следствия, ранее не привлекалась ни к каким видам ответственности ей на назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Одновременно с этим с нее взыскан в полном объеме причиненный преступлением материальный ущерб, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
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Комментарии (11)

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Как гость
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Что вы от них хотите??

21 минуту назад
Гость, деревня! Что не что. Хоть дерьма кусок. Но оттяпать. А зачем? Продать? Ничего не продаётся. Налоги за них платить? Сейчас можно продать. Но только очень очень дёшево. Почти даром. А землю особенно. Ее все хапали от губера до председателя сельсовета. На 3-лиц оформляли
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А вот так

22 минуты назад
Юлия, это Рассея
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Гость

25 минут назад
Из бригады Божко.
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Вася ещё тот.

26 минут назад
Только пожизненно.
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Юлия

32 минуты назад
А мальчишку- детдомовца за шоколадку в тюрьму. Это как?
ответить

Участков счас

38 минут назад
гостья, кушай чем хочешь! Многодетные под ижс вообще по 30 тр продают. А кто хочет 200 сидит с ними 200 лет. Про коммерческую там налоги все вынут. В наше время брать землю-на продажу. Надо быть дураком нагольным.
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гостья

42 минуты назад
А что с землей? Осталась в частной собственности или вернули государству? Можно продолжать в том же духе?
ответить

хм

сегодня, 17:11
Не просто липчанка. Выражайтесь правильно: ГОС СЛУЖАЩАЯ.
ответить

А фамилию этого юного

сегодня, 17:05
Дарования можно узнать? Крючкова номер 2)))
ответить

Леся

сегодня, 17:05
3 года условно? Смешно! Пожизненно, как минимум!
ответить
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