В Липецке осуждена липчанка торговавшая государственной землей

Земельные участки она, как юрист, оформляла на третьих лиц

Приговором Советского районного суда г. Липецка 38-летняя липчанка признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.



Как установлено материалами уголовного дела, являясь юристом, занимающимся в том числе оформлением земельных участков в собственность, подсудимая по фиктивным правоустанавливающим документам оформила право собственности на земельные участки на третьих лиц, что сделало возможным продажу земельных участков, находящихся в государственной собственности.



Действиями подсудимой администрации города причинен ущерб на сумму 3 979 000 рублей.



В ходе следствия юристу было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.



Учитывая, что подсудимая полностью признала свою вину, активно сотрудничала с органами следствия, ранее не привлекалась ни к каким видам ответственности ей на назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.



Одновременно с этим с нее взыскан в полном объеме причиненный преступлением материальный ущерб, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

