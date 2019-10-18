Водители летят по улице Гагарина на красный свет

Аналогично нарушают правила и на Лебедянском шоссе.

На запись видеорегистратора попали очередные нарушения правил движения на липецких дорогах. Автор роликов на YouTube вчера вечером стал свидетелем сразу двух нарушений - проезда на запрещающий сигнал светофора. Автомобилисты — нарушители были замечены на улице Гагарина и Лебедянском шоссе.





Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал светофора накладывается штраф в размере 1000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.