Происшествия

сегодня, 09:39

Водители летят по улице Гагарина на красный свет

22 967
#нарушение ПДД
Водители летят по улице Гагарина на красный свет

Аналогично нарушают правила и на Лебедянском шоссе.

На запись видеорегистратора попали очередные нарушения правил движения на липецких дорогах. Автор роликов на YouTube вчера вечером стал свидетелем сразу двух нарушений - проезда на запрещающий сигнал светофора. Автомобилисты — нарушители были замечены на улице Гагарина и Лебедянском шоссе.


Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал светофора накладывается штраф в размере 1000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.
22 967
#нарушение ПДД

Комментарии (22)

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Иномарки DURACAM

3 минуты назад
Доктор, ну ты же доктор. Сейчас сезонное обострение, а от у меня чердак сносит и зуд в заднем проходе, хотя его чешут несколько раз в день. Вчера вот опозорился на городище, убежал, даже велик свой ржавый забыл. Доктор, помогите,что со мной?
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Бредик

3 минуты назад
Я есть смотрящий за опытной
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А почему бы

7 минут назад
сразу на 5000 не штрафануть?
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Жорик

9 минут назад
Это местный стукачёк он всех выкладывают. У него в Ютубе штук 30 роликов с номерами
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Доктор

10 минут назад
Иномарки DURACAM, ты инозадрот даже погоняло не можешь себе придумать! Пишешь тут инвалид на головную башку под чужими никами! Явно видно, что ты - ИНОПОМОЕЧНЫЙ ДУРАК, которого тут троллит Иномарки DURACAM. А ты всю жопу тут твою разорвал! Как же цель твоего убогого существования - кредитную инорыгаловку он обосрал! Зато ты всем нам тут доказал, что ты ДУРАК НА ИНОМАРКЕ!!!!
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МИРОТВОРЕЦ

14 минут назад
эта псина на белой иномарке скоро побежит в полицию со словами ХЕЛП МИ ....... не долго осталось !
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БОЦМАН

16 минут назад
Одни стукачи и донощики .Чёрт какойто с регистратором.Найти в ютубе эту гниду надо чтобы другим не повадно было .Если не можешь по мужски разобраться.
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Житель

20 минут назад
Ну догнал бы и в хрюшку дал бы и объяснить надо что он не прав или очко жим-жим.Чайнику с регистратором Позор.Стукачь 48.
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Иномарки DURACAM

27 минут назад
.., и я горжусь своими подружками заднеприводными. Присоединяйся.
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..

28 минут назад
Хочу ездить на быстром нормальном автомобиле, а не на иномарке DURACAM!
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