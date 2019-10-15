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42 минуты назад

Защитившему жену от насильника мужчине грозит 8 лет тюрьмы

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Защитившему жену от насильника мужчине грозит 8 лет тюрьмы

Муж защитил жену от насильника и стал фигурантом уголовного дела

Житель поселка Шевченково Харьковской области на Украине защитил жену от насильника и стал фигурантом уголовного дела, сообщает Life.ru.

По данным следствия, 13 октября супружеская пара отдыхала в кафе. В какой-то момент супруги повздорили, и женщина засобиралась домой одна. Она уже вышла из кафе, когда муж вдруг почувствовал неладное и решил броситься за ней вдогонку. По дороге на женщину напал неизвестный и изнасиловал. Муж услышал крики супруги о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. 25-летний насильник с сильным кровотечением был госпитализирован в районную больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Мужа потерпевшей гражданки задержали сотрудники уголовного розыска, ему грозит до восьми лет тюремного заключения, в то время как насильник, в отношении которого также возбудили дело, может отправиться за решётку на пять лет.
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