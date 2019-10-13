Цены на такси в Липецке взлетели на 200-300%

Главная причина подорожания – перекрытые дороги.

Перекрытые улицы сегодня стали причиной для роста цен на такси. Стоимость услуг частных извозчиков взлетела в несколько раз. Так, путь от Соборной площади до Центрального рынка вместо 80-90 рублей обойдется пассажиру почти в 300 рублей. Доехать из района Соборной до «Ривьеры» - более 500 рублей вместо привычных 150-200 рублей. Маршрут от площади Победы до 19 микрорайона вместо 160 рублей стал стоить 299 рублей.Сами таксисты объясняют взлет цен стазу несколькими причинами. Главная из них – перекрытые дороги: приходится выкручиваться и искать объезд, соответственно, длина пути увеличивается. Кроме того, свою роль сыграло обычное правило рынка – спроса и предложений. Пассажиров, делающих заказы, сегодня много, а вот готовых взять клиента таксистов – мало. Сегодня за руль сели только самые отчаянные, желающие за день заработать как за неделю, и самые опытные, знающие лазейки через дворы.