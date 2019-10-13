Общество

53 минуты назад

Цены на такси в Липецке взлетели на 200-300%

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#такси #цены
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Цены на такси в Липецке взлетели на 200-300%

Главная причина подорожания – перекрытые дороги.

Перекрытые улицы сегодня стали причиной для роста цен на такси. Стоимость услуг частных извозчиков взлетела в несколько раз. Так, путь от Соборной площади до Центрального рынка вместо 80-90 рублей обойдется пассажиру почти в 300 рублей. Доехать из района Соборной до «Ривьеры» - более 500 рублей вместо привычных 150-200 рублей. Маршрут от площади Победы до 19 микрорайона вместо 160 рублей стал стоить 299 рублей.

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Сами таксисты объясняют взлет цен стазу несколькими причинами. Главная из них – перекрытые дороги: приходится выкручиваться и искать объезд, соответственно, длина пути увеличивается. Кроме того, свою роль сыграло обычное правило рынка – спроса и предложений. Пассажиров, делающих заказы, сегодня много, а вот готовых взять клиента таксистов – мало. Сегодня за руль сели только самые отчаянные, желающие за день заработать как за неделю, и самые опытные, знающие лазейки через дворы.

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#такси #цены
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Комментарии (25)

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Гость

2 минуты назад
Это не цены взлетели, они таким и должны быть
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А самый лучший выход

2 минуты назад
лучший выходной, которые есть ! Погнать мэрию-потому что алкаши-пропили мозги все. И нормальных людей набрать. Иначе все будет так же. И закончится все не очень. Может даже тюрьмой)))
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Водитель

3 минуты назад
Тебе надо, ты жди у моря погоды. А бега можно в другом месте проводить, а не пол города перекрывать для этого. В конце концов у нас не стадион. И дороги у нас для траспорта
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2pac

4 минуты назад
Каждая новость лучше другой и новые ошибки естественно.Gorod48бред.
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лучший выходной

5 минут назад
Таня, какие вам дела в выходной? В выходной лучше отдохни дома, мужа ублажи, винца выпейте.
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ремонт подождёт

8 минут назад
Водитель, Твой ремонт и до следующих выходных подождать может, а вот марафон лишь раз в год бывает.
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Липчанин

10 минут назад
Царь,просто царь, откуда такие познания? ты делишь людей на касты ? а что для тебя значат дворники, продавцы, кондукторы, разнорабочие и тд.? ТЫ я так понимаю малолетка глупая, которая привыкла только желчью своей обрыгивать. залезь обратно, мразь бракованная.
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Нет понятно одно

11 минут назад
И так ситуация не очень. Артамонов не уважают. Уваркина обсирают. Зачем устраивать этот балаган? Людей бессить ещё больше? Глупые решения-глупых людей-кто этот марафон организовывал.
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Серхан

13 минут назад
Мне "везёт как на работу так город перекрывают" в 2013 факел по городу таскали от танка до вокзала пешком , сегодня от 10 микрорайона до вокзала опять пешком . дебилы бл.ть
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Липчанин

15 минут назад
Интересно, 30 лет назад ? ты еще вспомни что было 100 лет назад. это называется рынок, когда спрос превышает предложение, отсюда и рост. не нравится ценник, чиши на автобусе или пешком, а кто готов платить, то добро пожаловать.ТАКСИ - это нежизненная необходимость.
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