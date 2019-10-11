Происшествия

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32-летний водитель «Ниссана» пострадал в столкновении машиной 19-летнего парня

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#Авария #ДТП
32-летний водитель «Ниссана» пострадал в столкновении машиной 19-летнего парня

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 октября в Липецке на улице Гагарина столкнулись автомобили «Опель» под управлением 19-летнего водителя и «Ниссан» с 32-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель второй иномарки – он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Ельце в восемь часов утра на улице Королева произошло столкновение автомобилей «Лада-Калина» с 24-летней девушкой за рулем и «Фольксваген» под управлением 44-летнего водителя. В результате травмы получила водитель «Калины». После оказания помощи она была отпущена.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1414 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 58.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1068 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 73 нарушения правил парковки, 2 автомобиля эвакуировали.

Так же был зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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эй

2 минуты назад
Что то синерылых многовато
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^_^

25 минут назад
Да ещё о гендерной принадлежности пишут! нехорошо как то. Надо - первый дятел влетел во второго дятла. Главное птичку не обидеть))
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ттт

55 минут назад
возраст с какой целью указываете?
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Зачем

сегодня, 08:24
указываете возраст человека - это унизительно!
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