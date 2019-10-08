Липчане расскажут, зачем им интернет

Росстат расспросит липчан, как они используют информационные технологии в повседневной жизни.

Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей проведут в Липецкой области уже до конца октября 2019 года.

Вопросы, как липчане пользуются информационными технологиями и информационно-телекоммуникационными сетями (обследование ИКТ) специалисты Липецкстата зададут одновременно с выборочным обследованием рабочей силы. Обследование ИКТ коснется более тысячи человек и пройдет в домохозяйствах Липецка, Ельца, Грязей, Данкова, Задонска, а также в Грязинском, Данковском, Добровском, Задонском, Краснинском, Тербунском, Усманском районах.

Интервьюеры зададут вопросы о наличии в домохозяйствах персонального компьютера, доступа к интернету, виде и скорости доступа к интернету, использовании мобильного интернета и т.д. В анкете также содержатся вопросы о частоте использования компьютера и интернета, навыках и целях использования (личные и профессиональные). У респондентов поинтересуются, используют ли они интернет для получения государственных и муниципальных услуг. Вся информация останется конфиденциальной и будет использоваться исключительно в сводном виде и только для исследования.

Результаты опроса помогут оценить уровень доступности сети Интернет в Липецкой области, качество и удобство получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Результаты обследования будут доступны в марте 2020 года, сообщает Липецкстат.