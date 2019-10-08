Общество

34 минуты назад

Липчане расскажут, зачем им интернет

1 189
#статистика
2
Липчане расскажут, зачем им интернет

Росстат расспросит липчан, как они используют информационные технологии в повседневной жизни.

Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей проведут в Липецкой области уже до конца октября 2019 года. 

Вопросы, как липчане пользуются информационными технологиями и информационно-телекоммуникационными сетями (обследование ИКТ) специалисты Липецкстата зададут одновременно с выборочным обследованием рабочей силы. Обследование ИКТ коснется более тысячи человек и пройдет в домохозяйствах Липецка, Ельца, Грязей, Данкова, Задонска, а также в Грязинском, Данковском, Добровском, Задонском, Краснинском, Тербунском, Усманском районах.

Интервьюеры зададут вопросы о наличии в домохозяйствах персонального компьютера, доступа к интернету, виде и скорости доступа к интернету, использовании мобильного интернета и т.д. В анкете также содержатся вопросы о частоте использования компьютера и интернета, навыках и целях использования (личные и профессиональные). У респондентов поинтересуются, используют ли они интернет для получения государственных и муниципальных услуг. Вся информация останется конфиденциальной и будет использоваться исключительно в сводном виде и только для исследования. 

Результаты опроса помогут оценить уровень доступности сети Интернет в Липецкой области, качество и удобство получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Результаты обследования будут доступны в марте 2020 года, сообщает Липецкстат.


1 189
#статистика
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

007

7 минут назад
Чейт она моя
ответить

Еще в рубрике

#похолодание
1
В Липецкой области ночью похолодает до -3

12 минут назад

Общество
Вопрос с отоплением призывного пункта решат до конца недели
#отопление #котельная
3
Вопрос с отоплением призывного пункта решат до конца недели

сегодня, 16:09

Общество
Липецкие пожарные провели показательные учения в «Октябре»
#пожар #учения
Липецкие пожарные провели показательные учения в «Октябре»

сегодня, 15:59

Общество
Грязинские байкеры обратились к Игорю Артамонову
#открытое письмо #памятник #байкеры
7
Грязинские байкеры обратились к Игорю Артамонову

сегодня, 15:34

Общество
«Это не шутка? Бесплатно поеду я в маршрутке?!»
#транспорт #оплата проезда #мобильное приложение
11
«Это не шутка? Бесплатно поеду я в маршрутке?!»

сегодня, 15:02

Общество
Подозреваемой в мошенничестве стилистке полиция вернула испорченную мебель
#афера #малый бизнес
52
Подозреваемой в мошенничестве стилистке полиция вернула испорченную мебель

сегодня, 13:32

Общество