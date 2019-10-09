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13 октября в Усадьбе «Скорняково-Архангельское» пройдет фестиваль «Дворянская охота»

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#Скорняково-Архангельское
13 октября в Усадьбе «Скорняково-Архангельское» пройдет фестиваль «Дворянская охота»

Гости погрузятся в мир дворянской усадьбы в золотую осеннюю пору: иммерсивные театральные постановки по произведениям русских классиков будут сменяться азартными скачками, где каждый сможет проверить свою интуицию и сделать ставки, баловням фортуны достанутся отличные призы, главный из которых, – выходные в усадьбе. После скачек гусары научат открывать шампанское саблей и закружат дам в вальсе, а тех, кто не умеет вальсировать обязательно этому научат. Ну, а после шампанского и вальса, конечно, цыгане! Будем слушать и плясать до упаду.

Кроме того, кавалеры смогут проверить свою меткость на стрельбище, послушать охотничьи байки у костра и отведать барана на вертеле. Дамы узнают секреты девичьего будуара и смогут нарядиться в амазонки того времени. Чада в это время поиграют с гувернантками и создадут из даров осени красоту на мастер классах.

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Помимо прочего к услугам гостей наши традиционные прогулки на лодочках под ивами на пруду, катания в фаэтоне и полеты над прудом. У стен галереи развернётся осенняя ярмарка.

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Уютным завершением станет гастроужин у камина – специалитеты из дичи, вино, свечи и романсы - сложно представить лучший сценарий для ужина в октябре.

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В этом году Дворянская охота будет особенно изысканной: скачки, гусары, шампанское, вальсы, цыгане, это нельзя пропустить!
Фестиваль «Дворянская охота» проходит при информационной поддержке коммуникативного агентства Прайд Медиа.

Подробности на сайте Усадьбы http://usadba-nadonu.ru/
И по телефону +7 920 521-03-03

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Фото предоставлены ООО «На Дону»

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#Скорняково-Архангельское

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