«Дурак я, дурак! Приехал в Россию, а мог бы в Париже жить!»

Знакомый с Путиным крымский переселенец обвиняет грязинских судебных приставов в краже его имущества и денег.

73-летний Юлий Шабаев не всегда был бомжом. Человек с лицом белого Моргана Фримена и выговором нового украинского президента (мог бы стать успешным пранкером, будь помоложе и похулиганистее) родился в Днепропетровске, жил в Крыму, работал в Магадане и после распада СССР - в Конго (уверяет, что является соучредителем браззавильской компании по торговле древесиной Аnom Аfrique). В трудовой книжке и правда есть запись о том, что Шабаев в 1993-2004 годах был исполнительным директором такой фирмы.А в начале 00-х его, не имеющего корней в России, вдруг потянуло из тогда еще украинского Симферополя на север.- Что поделать, Россию люблю, а не Африку, - говорит, сидя на продавленном диване в каменно-деревянном бараке на улице Борисоглебской города Грязи Юлий Шабаев (по ходу разговора Юлий Юрьевич переобуется насчет желаемого места жительства).А сманил его сюда… президент России Путин!- Я с Владимиром Владимировичем еще в 2001 году в российском консульстве в Симферополе встретился. Я как раз тогда в отпуск приехал из Африки. Разговорились. Я сказал, что был бы не против стать российским пенсионером. Путин тогда предложил мне перебраться в Калининград. Туда я не поехал. Я Путину сказал, что к двоюродному брату Владимиру Шушуре, тогда начальнику штаба Липецкого авиацентра, поеду, - рассказывает Юлий Шабаев.В Липецк Юлий Шабаев собирался долго и со взрослым сыном Станиславом попал лишь летом 2009 года по программе переселения соотечественников. К тому времени его двоюродный брат умер. «По идиотски получилось», - вздыхает переселенец.Юлия Юрьевича, впрочем, тепло встретили в областном управлении образования и науки Липецкой области. Начальник ведомства Юрий Таран, полистав трудовую книжку приезжего, работавшего последние годы в системе профтехобразования Автономной республики Крым (по образованию Шабаев строитель и историк), устроил его в профессиональное училище № 14 города Грязи мастером производственного обучения. Ему и сыну как переселенцам выделили две комнаты в общежитии при ПУ на улице Юбилейной, 3. Сюда же, в Грязи, Шабаев перевел свою украинскую пенсию. Но почти сразу у нового мастера возник конфликт с дирекцией училища.- Они сделали хитрость: брали с меня и с других переселенцев плату за проживание, не оформив нам договор социального найма. А социальное, значит, бесплатное!Вообще, Юлий Шабаев достаточно вздорный старик. Он почему-то уверен, что попал в социальное государство. Например, несколько раз в ходе разговора пожилой мужчина, считающий себя носителем «академического многоотраслевого» образования, повторил как мантру исполненное, как ему кажется, глубокого смысла словосочетание «социальный кодекс Путилина». Мол, почитайте, в нем - много льгот!Шабаев цитирует распечатку с сайта областного Совета, в которой спикер Павел Путилин заявляет, что по линии социальной защиты в регионе установлено 133 вида поддержки, на которые ежегодно из региональной казны направляется свыше 4 миллиарда рублей. То есть пенсионер уверен, что платить ни за что не должен. Также Юлий Юрьевич считает, что по программе переселения соотечественников в России ему обязаны предоставить бесплатно квартиру, хотя, по закону, участники программы переселения имеют право на некоторые стимулирующие и поддерживающие выплаты и все.- Нам сразу же стали строить козни. Поэтому сын вскоре вернулся в Симферополь, стал казаком, женился. А меня директор Прыткова стала выживать из училища, стала упрекать, что я отлыниваю от работы. И через год, в 2010-м, меня уволила. А потом меня стали выживать и из наших с сыном двух комнат. В 2016 году, когда я попал в онкодиспансер с диагнозом рак почки, меня из общаги выселили по решению суда как должника, который задолжал десятки тысяч рублей за проживание.С тех пор он живет то в больнице, то в сдаваемой ему добрыми людьми комнате в бараке на улице Борисоглебской, за стеной которого гремят по рельсам поезда.Юлий Шабанов стучит себя по голове:- Дурак я, дурак! Приехал в Россию, а мог бы в Париже жить! Приехал в Липецк из украинского Симферополя как беженец, а через пять лет Крым стал русским!По ходу беседы выяснилось, что Юлий Шабанов по-прежнему считает себя владельцем трети пакета акций африканской компании по торговле ценными породами дерева. Не покинь он в свое время Браззавиль, мог бы купить на доходы жилье в Европе. А может, хорошо бы устроился в США. Старик с удовольствием вспоминает прием в посольстве этой страны в Киеве, где второй секретарь Майкл Лейли обещал ему всякие преференции по бизнесу в Конго, если он возьмет кредит в одном из американских банков.- Сейчас, конечно, я бы взял у него кредит!Кстати, в Симферополе его ждет родная сестра-врач, которой он еще при советской власти, когда работал в Магадане, купил «дом в горах Ай-Петри». На русские деньги, как говорит Шабаев, дом тот стоит 30 миллионов рублей. А где же вы, Юлий Юрьевич, взяли тогда такие деньги? «Где взял, там теперь нет», - лукаво отвечает пенсионер.- Так что ж не едете доживать свои дни под присмотром сестры (бурная жизнь развела Шабаева с несколькими женами)?- Поеду, когда свое от государства получу.«Свое» - это бесплатную квартиру, а также пропавшее имущество, которое было изъято судебными приставами при заочном его выселении из общежития.- У меня пропали все дипломы об образовании, чековая книжка украинского банка «Аваль», на которой были миллионы гривен, 48 тысяч рублей наличными, десяток костюмов. А еще я построил в комнате камин под екатерининское время, сделанный под розовый мрамор стол…С 2013 года Юлий Шабаев находится в переписке с администрацией президента, областными органами власти, прокуратурой, полицией, службой судебных приставов. Кажется, что только борьба за его призрачные права и поддерживает его дух. А еще он, еле живой человек, желает восстановления на работе мастером производственного обучения и вселения его в комнату 504 общежития профессионального колледжа на улице Юбилейной, 3а.- А сейчас я выброшен на улицу и умираю, - говорит старик.В ответ на журналистский запрос руководитель УФССП по Липецкой области Вадим Дмитриев сообщил следующее: