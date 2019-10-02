Липчанин дома завоевал путевку на первенство мира по панкратиону

Во дворце спорта "Молодежный" сразились сильнейшие бойцы России.

Федерация панкратиона России поставила высшую оценку организации первенства России, которое завершилось в липецком дворце спорта «Молодежный».

Турнир, основные заботы по проведению которого легли на плечи известного липецкого тренера, основателя собственной школы единоборств Игоря Воротынцева собрал более 300 участников со всей страны. Бои проходили среди юношей и девушек 14-15, 16-17, юниоров и юниорок 18-19 лет.

Липчане – одни из законодателей мод в российском панкратионе

Хозяева турнира не ударили в грязь лицом. В общей сложности за честь Липецкой области дрались 35 спортсменов, и 25 из них завоевали медали различного достоинства - 6 «золотых», 12 «серебряных» и 7 «бронзовых» наград.

Липчане заняли 1-е место в традиционном панкратионе (раздел семи-контакт). А в неофициальном зачете по итогам обоих видов – традиционном, также классическом панкратионе (раздел фулл-контакт, где бои ведутся без ограничений по силе удара) наша сборная стала 2-й. Лучше выступили только представители российской «альма-матер» этого вида спорта из Санкт-Петербурга.







Все дороги по-прежнему ведут в Рим

Особенно ответственными были бои у юношей 16-17 лет, поскольку победители в своих весовых категориях получали право представить нашу страну в первенстве мира в Риме с 15 по 17 ноября.

Путевку в столицу Италии на родном ковре завоевал Ильяс Ташаев в весовой категории до 63 кг. Липецкий динамовец победил всех своих соперников, а в финале его соперник от безысходности допустил грубое нарушение правил, из-за чего бой был остановлен. Впрочем, счет к тому моменту и так был уже 4:0 в пользу Ильяса.

Отметим, что в Риме будут соревноваться бойцы со всего мира – как юниоры, так и взрослые. Еще раньше путевки на главные соревнования планеты завоевали наши Валерия Литвинцева (18-19 лет., до 58 кг) и Анна Михайлова (взрослые, абсолютная весовая категория). Обе в прошлом году становились чемпионками мира. Литвинцева и на минувших соревнованиях в Липецке принесла в копилку команды «золото».

Наши чемпионы

Также победителями первенства России стали наши Наталья Елфимова (16-17 лет, до 60 кг), Полина Пешкина (14-15 лет, до 57 кг), Сергей Селиверстов (14-15 лет, до 66 кг), Павел Фурсов (14-15 лет, свыше 73 кг).

Добавим, что наши бойцы выступали под эгидой школы Игоря Воротынцева с ее филиалами во дворце спорта «Динамо», клубе «Чемпион» (19-й микрорайон возле ГУ МЧС, под личным патронажем главы спасательного ведомства региона генерала Михаила Салфетникова), филиалов в Грязях и Чаплыгине. Усилили команду воспитанники военно-патриотического клуба «Риф».

Подготовили ребят Валерий Коростинский, Алан Качмазов, Павел Кузнецов, Денис Денисов, Ефим Соболь.

На видео один из самых ярких поединков турнира с участием липчанина Ильи Болубоярцева (синяя майка, синий шлем) , занявшего 2-е место среди юношей 16-17 лет в категории до 63 кг.