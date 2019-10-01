Спорт

26 минут назад

Что с командой? МХК «Липецк» пропускает в среднем по 5 шайб за игру, вратарю забивают с центра поля

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#Хоккей #МХК "Липецк"
Что с командой? МХК «Липецк» пропускает в среднем по 5 шайб за игру, вратарю забивают с центра поля

Хочется верить, что все это - издержки начала сезона.

Липецкие хоккеисты не сумели взять реванш у команды «Брянска» за поражение в первом домашнем матче. Вторая встреча на льду дворца спорта «Звездный» вновь закончилась победой гостей – 6:4.

«Брянск» выиграл уже 5 матчей на старте сезона, причем все – на выезде. Похоже, в НМХЛ появился еще один претендент на призовое место. А вот липчанам до таких высот пока, увы, далековато.

Первый гол наши парни пропустили через 2 минуты после начала поединка, когда защитник упустил «своего» игрока, и тот протолкнул шайбу в ближний угол. Затем на 12-й минуте гости реализовали большинство – 0:2.

«Липецку» удалось сравнять счет во втором периоде. Сначала тем, что Кирилл Мазорчук удачно поборолся на «пятачке» воспользовался Никита Вахромеев и нанес точный бросок, а затем передачу юркого Эдуарда Юзбашьяна, ускользнувшего от защитников, замкнул Сергей Антипов – 2:2.

Но к «перегазрузке» игры это не привело. «Брянск» вновь реализовал численное преимущество под занавес периода, ушел отдыхать в роли лидера – 3:2.

В заключительной 20-минуте пыл «Липецка» остудил игрок гостей Виталий Лошманов, умудрившийся забить от своей собственной (!) синей линии. Защитник просто выбрасывал шайбу из своей зоны, но попал в створ липецких ворот, в котором «уснул» голкипер Кирилл Чернов.

Отыгрывать две шайбы было гораздо сложнее. Стоило Вахромееву оформить «дубль», как хоккеист «Брянска» Илья Рожков ответил голом с неудобной руки – 3:5. В конце «Липецк» снял вратаря и за 26 секунд до сирены Никита Маняхин вовремя подставил клюшку на дальней штанге, но затем «Липецк» и сам пропустил шайбу в пустые ворота.

После 5 сыгранных матчей «Липецк» идет на 6-м месте в Западной конференции среди 9 команд. У подопечных Сергея Рыбина 2 победы и 3 поражения. У команды неплохо обстоят дела в атаке – заброшено уже 29 шайб. Но пропущено тоже немало – 27 т.е. 5,4 в среднем за игру. С таким показателем сложно рассчитывать на что-то серьезное. Да и вратарь, пропускающий с чужой половины площадки – это что-то. В двух играх с «Брянском» наша команда реализовала лишь 1 большинство из 9 (11 %), а в среднем реализация лишнего хромает во всех матчах – 14,8 %. Будем надеяться, что это – издержки сезона и сильный тренерский штаб Рыбина, Алексея Баранова и Александра Мниховича сумеет все наладить, тем более, что как нельзя кстати подоспела пауза в чемпионате. Следующий матч липчане проведут на своем льду 12 октября с «Олимпией» из Кирово-Чепецка.

МХК «Липецк» - ХК «Брянск» - 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)

Шайбы: Н.Фролов (Н.Марченко, Чамин), 02:05 (0:1). В.Марченко (Блохин, Бланк), 11:42 (0:2-бол.). Вахромеев (Мазорчук), 25:02 (1:2). С.Антипов (Р.Юзбашян, Э.Юзбашян), 33:23 (2:2). Н.Фролов (Чамин, Н.Рожков), 37:10 (2:3-бол.). Лошманов (А.Симонов), 44:21 (2:4). Вахромеев (Мазорчук), 53:14 (3:4). И.Рожков, 55:42 (3:5). Маняхин (Евтеев, П.Аверьянов), 59:34 (4:5). И.Рожков (Смолин), 59:59 (4:6-п.в.).

Штраф: 8 (Молдавцев-4, Д.Прохоров-2, Пятырев-2) - 20 (Кочурин-2, Лискин-2, Лошманов-2, Вахрушев-10, Камалутдинов-2, Смолин-2).

Вратари: Чернов - Бланк.

Броски: 37 (18+7+12) - 42 (11+16+15). Вбрасывания: 40 - 36.

Судьи Д.Рассказов (Санкт-Петербург), Д.Сычиков, С.Король (оба - Липецк).

Липецк. СК «Звездный». 1000 зрителей.


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#Хоккей #МХК "Липецк"

Комментарии (1)

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игорь

7 минут назад
Болеем за наших.Видно ребята стараются.Но с вратарской линии что то не так.Во второй игре мы могли вырвать победу.Но пропущеный курьезный гол вратарем немного остудил пыл наших хоккеистов.Нападение нормально.Защите надо играть по напористей соперники без труда входят в нашу зону.Но все равно верим в наших ребят
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