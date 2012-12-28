$78.23
«Угроза атаки БПЛА» объявлена по всей области
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень
Происшествия
В Липецкой области скользко, сыро и до +3
Погода в Липецке
«Бил ногами лежащего по лицу»: 29-летний липчанин погиб в кальян-баре
Происшествия
Тушение пожара на нефтебазе под Усманью продолжается
Происшествия
МЧС: на область опустится плотный туман
Погода в Липецке
Угроза атаки БПЛА миновала к пяти утра
Происшествия
1 января липчанам повысили тарифы на электроэнергию
Общество
«Угроза атаки БПЛА» объявлена по всей области
Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлен в Липецкой области.
Ранее на всей территории области
введен желтый уровень
«Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
Комментарии (2)
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Водопроводчик
5 минут назад
Интернет отключить не забыли с водой ?
Россия
33 минуты назад
Каждый день +- в одно и тоже время
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
