Следы крови стали доказательством в деле о краже

50-летняя жительница Усманского района забралась в чужой дом, и поранилась об осколки стекла.



Усманские полицейские раскрыли кражу из дома 64-летнего мужчины. Еще в ноябре кто-то забрался в его дом, разбив окно, и украл шурововёрт и «болгарку». Ущерб составил 13 тысяч рублей.«Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению противоправного деяния 50-летней местной жительницы. Свою вину злоумышленница отрицала. Доказательством её причастности послужили изъятые с места происшествия биологические следы. Разбив стекло женщина порезалась об осколки.Похищенное изъято», — сообщает областное управление МВД.Возбуждено уголовное дело о краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище.