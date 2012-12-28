Происшествия
577
сегодня, 09:11
1
Следы крови стали доказательством в деле о краже
50-летняя жительница Усманского района забралась в чужой дом, и поранилась об осколки стекла.
«Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению противоправного деяния 50-летней местной жительницы. Свою вину злоумышленница отрицала. Доказательством её причастности послужили изъятые с места происшествия биологические следы. Разбив стекло женщина порезалась об осколки.
Похищенное изъято», — сообщает областное управление МВД.
Возбуждено уголовное дело о краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище.
0
0
0
1
3
Комментарии (1)