Происшествия
403
сегодня, 09:37
1

За пьяную езду у данковчанина арестовали автомобиль

Водителю грозит до двух лет лишения свободы.

В отделе МВД России «Данковский» закончили производство по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в «Управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ноябре 2025 года экипаж ДПС остановил ехавший по улице Совхозной Данкова автомобиль «ВАЗ-21140». При проверке документов полицейские заподозрили, что водитель пьян. Сотрудники Госавтоинспекции предложили ему пройти медицинское освидетельствование — в выдохе содержалось 0,475 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

После дополнительной проверки выяснилось, что водитель уже не в первый раз попадается пьяным за рулем. В июле 2024 года его привлекали к административной ответственности.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. На автомобиль, которым управлял злостный нарушитель правил дорожного движения, наложен арест», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Комментарии (1)

Александр Н.
59 минут назад
Ничего не боятся,пьянка дороже всего на свете.
