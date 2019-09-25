Самое древнее автохзамство Липецка (ФОТО)

Сегодня в нашей рубрике про автохамов фото лишь одного проблемного автомобиля. Зато какого!

На улице Катукова, 36 все это сошлось воедино. Как сообщил наш читатель, автомобиль перегораживает дорогу для пешеходов уже… в течение двух лет.





По фотографиям видно, что машиной никто не пользуется – шины у авто спущены. Получается, что машина мешает окружающим уже в течение пары лет, и никому нет до этого дела? Тогда эта ситуация претендует на самое древнее автохамство Липецка и на самую долгую халатность контролирующих органов.

Добавим, что сегодня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал подчиненных бороться с нарушителями правил парковки.



Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.