Общество

44 минуты назад

Самое древнее автохзамство Липецка (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
Самое древнее автохзамство Липецка (ФОТО)

Сегодня в нашей рубрике про автохамов фото лишь одного проблемного автомобиля. Зато какого!

В наших выпусках, которые мы готовим совместно с читателями GOROD48, мы не раз поднимали тему незаконной парковки на тротуарах, а еще – писали о брошенных автомобилях, которые годами стоят во дворах.

На улице Катукова, 36 все это сошлось воедино. Как сообщил наш читатель, автомобиль перегораживает дорогу для пешеходов уже… в течение двух лет.

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По фотографиям видно, что машиной никто не пользуется – шины у авто спущены. Получается, что машина мешает окружающим уже в течение пары лет, и никому нет до этого дела? Тогда эта ситуация претендует на самое древнее автохамство Липецка и на самую долгую халатность контролирующих органов.

Добавим, что сегодня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал подчиненных бороться с нарушителями правил парковки.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

7 545
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (7)

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Знаток

1 минуту назад
Прикол в том, что хозяин оставил машину как надо. Но совсем забросил. Она стояла и занимала дефицитную парковку. А потом приехали ребята-строители менять теплосети и подвинули машинку, как им надо. После выполнения работ, они поставили машинку на тротуар. Видимо чтобы отомстить хозяину машины, т.к. они с ней намучались. А теперь её должны эвакуировать на штраф-стоянку...
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FORD НЕRNIA

2 минуты назад
Нормально
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Город 48

8 минут назад
Вы пишите правильно автохзаммиво!!!! Кто статьи проверяет! Полный п....
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Давно пора

10 минут назад
Весь ВАЗохлам искоренить из нашей жизни!
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Давно пора

21 минуту назад
Инохлам под утилизацию!
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Психиатрическая клиника "Маяк"

24 минуты назад
)))
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Элен и ребята

26 минут назад
Автохзамство. Это круто! Люблю Город48 и слушать классный музон в группе ок- Мы из Добринки
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