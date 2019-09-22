В мире

21 минуту назад

В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

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В украинском селе Гребенки военкомат отправил повестку пятилетнему мальчику. Согласно документу, он должен явиться в местный сельсовет с одним из родителей и встать на учет в призывном пункте.

Фотографию повестки опубликовала в Facebook мать мальчика.

Сельсовету пришлось извиниться: путаница-де возникла из-за ошибки в документах, год рождения будущего защитника родины указали как 2003, а не 2013. Администрация попросили в таких случаях звонить им, а не обращаться к блогосфере, как это делают люди, уважающие чужую работу, передает www.vesti.ru со ссылкой на РИА Новости.
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