Погода в Липецке

56 минут назад

МЧС предупреждает о сильном ветре

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#ветер
МЧС предупреждает о сильном ветре
По данным синоптиков,  22 - 23.сентября в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: днем умеренный, местами небольшой дождь.Ветер западной четверти 10-15, местами порывы до 20 м/с. 
 
Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает меры безопасности при усилении ветра: 

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. 

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.  

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.  

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60. 
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#ветер

Комментарии (2)

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Виктор 2-28-14

34 минуты назад
Мама не любили ветер,хоть он был порою светел.....Почему я не спросил,чем он был ей так не мил?.....Мамы нет и нет ответов.....Ветер дует без приветов...Ветер водит хоровод.....Скоро,скоро Новый год!
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:

41 минуту назад
Срочно заколачиваем окна
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