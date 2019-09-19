Общество

34 минуты назад

Обгон по встречке попал на видео

3 466
#Выезд на встречную полосу #обгон через сплошную
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Обгон по встречке попал на видео

Микроавтобус пересек сплошную линию и выехал на полосу встречного движения.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео, на котором запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения в районе села Филатовка Добровского района.

Как утверждает автор видео, оно сделано 17 сентября около 14.00. На записи регистратора видно, как водитель микроавтобуса пересекает сплошную линию и совершает обгон по встречной полосе.

За это нарушения в ПДД предусмотрен штраф до 5 тысяч либо лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.

3 466
#Выезд на встречную полосу #обгон через сплошную
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Комментарии (3)

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Клим

2 минуты назад
Жаль, номера не видно. Отправил был в ГИБДД. А кто про стукачей пишет, вас лучше надо было маме с папой воспитывать, чтобы в не остановились в развитии в 13 лет. Чтобы она сбил ваших родственников.
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за такое надо

13 минут назад
отобрать и сжечь микроавтобус!
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Я

14 минут назад
Автору , кол тебе в очко....стукач !!!!
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