Обгон по встречке попал на видео

Микроавтобус пересек сплошную линию и выехал на полосу встречного движения.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео, на котором запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения в районе села Филатовка Добровского района.

Как утверждает автор видео, оно сделано 17 сентября около 14.00. На записи регистратора видно, как водитель микроавтобуса пересекает сплошную линию и совершает обгон по встречной полосе.

За это нарушения в ПДД предусмотрен штраф до 5 тысяч либо лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.