В Лебедяни спорят о «ЗАГСе на костях»

В Лебедяни Дворец бракосочетания могут построить на древнем кладбище.

По мнению краеведов, историков и общественников такая стройка на месте, где хоронили лебедянцев в конце XVII – первой половины XVIII веках, аморальна. Администрация Лебедяни, которую поддерживает большинство горожан, уверена, что марш Мендельсона, выстрелы пробок шампанского, крики «горько!» не омрачат некогда траурные окрестности.



О древнем погосте, расположенном на пустыре улицы Ленина, слышали многие лебедянцы. Слышали, что здесь располагались Стрелецкая слобода и Георгиевский храм. В советское время земельный участок в центре Лебедяни почему-то не заглядывались.



Деловой интерес к куску земли площадью 370 кв. м. возник в марте 2017 года. Тогда глава районной администрации Михаил Мицук заявил, что новое здание отдела ЗАГС планируется построить здесь в 2018-м, цена вопроса – 20 млн рублей. Но слово не сдержал, уйдя в отставку. Его сменщик Игорь Алтухов идею о строительстве загса не оставил, и принялся решительно ее выполнять.



В апреле этого года были проведены электронные торги на строительство, которые выиграло липецкое ООО «Центр проектирования и изысканий». А в августе-2019 археологи провели масштабные «научно-исследовательские спасательные работы». Понятное дело, ученые никого на кладбище не спасали. Они подтвердили данные разведки коллег, наткнувшихся в 1993 году на древние захоронения. В ходе последних изысканий археологи обнаружили 52 могильные ямы, в которых были упокоены 48 костяков. А еще раскопали всякие «мелочи»: гончарный горн, относящийся к русскому Средневековью (XIII – XIV века), две хозяйственные ямы и глинобитную печь…



… Именно результаты раскопок вызвали накал страстей в Лебедяни.



- Понимаю земляков. Им позарез нужен Дворец бракосочетания, который закрыли в Лебедяни несколько лет назад. Молодые пары ездят регистрироваться в Данков. Неудобно и хлопотно? Согласен! – заявил краевед Кирилл Надов. - Но в нашем городе есть люди, для которых «родные пепелища» - не пустой звук. Да, противников строительства ЗАГСа меньшинство, но это тот случай, когда большинство не право.



Большинство лебедянцев поддерживает деятельный глава районной администрации Игорь Алтухов, заявивший в экспресс-интервью GOROD48 следующее:



- Дворец бракосочетания появится летом 2020 года. В этом году завершим первый этап возведения объекта. В настоящее время ведем земляные работы, готовим фундамент. Мы заключили контракт с подрядной организацией. Ранее археологи обследовали кладбище, но здание ЗАГСа построим рядом с ним…



- Рядом?



- Угу… Зачем вам этот ажиотаж… Любой город стоит на захоронениях. Нашему городу 400 лет. Однозначно можно сказать, что аналогичная ситуация в Данкове, Чаплыгине, улицы строили на костях…



Поддерживает Алтухова заместитель начальника управление по охране объектов культурного наследия Наталья Букреева, сообщившая, что сотрудники ведомства «отреагировали на жалобы по поводу будущей стройки Дворца культуры, она законна».



Воможное нарушение нормы 73 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия...», запрещающего возводить строения на близком расстоянии (200 метров и менее) от объектов культурного наследия, а их в непосредственной близости кладбища не менее пяти, Наталья Букреева оперативно прокомментировать не смогла, и обещала уточнить информацию.



Отметим, строительство Дворца бракосочетания обойдется муниципалитету в 32 миллиона рублей. Противники идеи о строительстве ЗАГСа на кладбише говорят, что на эти средства можно отреставрировать, к примеру, пустующий особняк на улице Ленина, 50. Это здание, именуемое, как «тюремный замок», занесено в реестр охраняемых государством объектов исторического прошлого, по-настоящему величественно. И, по уверениям местной интеллигенции, стало бы отличным местом для регистрации браков.



Кстати, это не первое такое противостояние в Лебедяни. Шесть лет назад место госпитальных захоронений времен Великой Отечественной войны, что по иронии судьбы в находится в шаговой доступности от cкандального кладбища на улице Ленина, покрыли тротуарной плиткой. «Глянец» наводили две строительные компании, которые финансировал депутат Госдумы России Николай Борцов.





