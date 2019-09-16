Жизнь пораженной током 13-летней девочки - вне опасности

Потерпевшую из реанимации перевели в обычную палату областной детской больницы.

13-летняя школьница пострадала от удара током, забравшись в подстанцию села Хитрово Елецкого района.



Как сообщает пресс-служба филиала «Россети Центр Липецкэнерго», подросток проигнорировал все предупреждающие об опасности знаки. В результате девочка получила сильный удар током. Школьницу доставили в областную детскую больницу с ожогами рук и ног.



Как сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин, сейчас жизнь пациентки вне опасности. Ее уже перевели из реанимационного отделения больницы в обычную палату.



Это уже третий несчастный случай на энергообъектах Липецкой области с начала года с участием посторонних лиц. В мае при попытке хищения электрооборудования подстанции погиб безработный житель Усмани. Во время хищения электрического провода высоковольтной линии в августе погиб мужчина в Грязинском районе.



Сотрудники филиала «Россети Центр Липецкэнерго» ещё раз напоминают о том, что приближаться к энергообъектам смертельно опасно. В связи с последним несчастным случаем специалисты «Россети Центр» повторно призывают также родителей и учителей регулярно напоминать детям правила электробезопасности. Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» призывает липчан бдительности и просит сообщать обо всех случаях подозрительных действий вблизи энергообъектов.