Видеообзор, как «джокеры» «Металлурга» принесли победу над «Салютом»

Липецкий «Металлург» на своем поле обыграл белгородский «Салют» - 2:0.

Отчет о матче можно прочитать здесь, а с комментариями главных тренеров ознакомиться тут и тут.

«Слалевары» поднялись на 4-е место, правда сегодня их еще может потеснить вниз красногорский «Зоркий», если выиграет в гостях у «Химок-М». Ближайший матч команда Сергея Машнина проведет в субботу, 21 сентября в Москве с «Араратом». Затем 28 сентября липчане примут дома «Зоркий».

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедшего поединка.



Положение команд

М Команда И В Н П Р-М О 1 Динамо Бк 9 6 1 2 12-6 19 2 Сокол 9 5 3 1 20-6 18 3 Арарат 9 5 1 3 21-15 16 4 Металлург 9 4 3 2 11-5 15 5 Сатурн 9 3 5 1 17-17 14 6 Зоркий 8 4 1 3 16-15 13 7 Рязань 8 3 3 2 12-9 12 8 Калуга 8 3 3 2 12-10 12 9 Химик-Арсенал 9 3 3 3 11-10 12 10 Химки-М 8 3 2 3 14-9 11 11 Строгино 9 3 2 4 10-15 11 12 Салют 9 3 1 5 11-15 10 13 Квант 9 1 1 7 2-20 4 14 Ротор-2 9 0 1 8 2-19 1

Бомбардир: Никита Кашаев (Зоркий) - 8 (1 с пен.). Ираклий Логуа (Арарат) - 6 (1). Денис Анисимов (Сокол) - 5 (0).