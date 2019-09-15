18 минут назад
Видеообзор, как «джокеры» «Металлурга» принесли победу над «Салютом»
Липецкий «Металлург» на своем поле обыграл белгородский «Салют» - 2:0.
Отчет о матче можно прочитать здесь, а с комментариями главных тренеров ознакомиться тут и тут.
«Слалевары» поднялись на 4-е место, правда сегодня их еще может потеснить вниз красногорский «Зоркий», если выиграет в гостях у «Химок-М». Ближайший матч команда Сергея Машнина проведет в субботу, 21 сентября в Москве с «Араратом». Затем 28 сентября липчане примут дома «Зоркий».
Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедшего поединка.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Динамо Бк
|
9
|
6
|
1
|
2
|
12-6
|
19
|
2
|
Сокол
|
9
|
5
|
3
|
1
|
20-6
|
18
|
3
|
Арарат
|
9
|
5
|
1
|
3
|
21-15
|
16
|
4
|
Металлург
|
9
|
4
|
3
|
2
|
11-5
|
15
|
5
|
Сатурн
|
9
|
3
|
5
|
1
|
17-17
|
14
|
6
|
Зоркий
|
8
|
4
|
1
|
3
|
16-15
|
13
|
7
|
Рязань
|
8
|
3
|
3
|
2
|
12-9
|
12
|
8
|
Калуга
|
8
|
3
|
3
|
2
|
12-10
|
12
|
9
|
Химик-Арсенал
|
9
|
3
|
3
|
3
|
11-10
|
12
|
10
|
Химки-М
|
8
|
3
|
2
|
3
|
14-9
|
11
|
11
|
Строгино
|
9
|
3
|
2
|
4
|
10-15
|
11
|
12
|
Салют
|
9
|
3
|
1
|
5
|
11-15
|
10
|
13
|
Квант
|
9
|
1
|
1
|
7
|
2-20
|
4
|
14
|
Ротор-2
|
9
|
0
|
1
|
8
|
2-19
|
1
Бомбардир: Никита Кашаев (Зоркий) - 8 (1 с пен.). Ираклий Логуа (Арарат) - 6 (1). Денис Анисимов (Сокол) - 5 (0).