Спорт

18 минут назад

Видеообзор, как «джокеры» «Металлурга» принесли победу над «Салютом»

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#Футбол #"Металлург" #видео
Видеообзор, как «джокеры» «Металлурга» принесли победу над «Салютом»
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Липецкий «Металлург» на своем поле обыграл белгородский «Салют» - 2:0.

Отчет о матче можно прочитать здесь, а с комментариями главных тренеров ознакомиться тут и тут.

«Слалевары» поднялись на 4-е место, правда сегодня их еще может потеснить вниз красногорский «Зоркий», если выиграет в гостях у «Химок-М». Ближайший матч команда Сергея Машнина проведет в субботу, 21 сентября в Москве с «Араратом». Затем 28 сентября липчане примут дома «Зоркий».

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедшего поединка.

Положение команд

М

Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Динамо Бк

9

6

1

2

12-6

19

2

Сокол

9

5

3

1

20-6

18

3

Арарат

9

5

1

3

21-15

16

4

Металлург

9

4

3

2

11-5

15

5

Сатурн

9

3

5

1

17-17

14

6

Зоркий

8

4

1

3

16-15

13

7

Рязань

8

3

3

2

12-9

12

8

Калуга

8

3

3

2

12-10

12

9

Химик-Арсенал

9

3

3

3

11-10

12

10

Химки-М

8

3

2

3

14-9

11

11

Строгино

9

3

2

4

10-15

11

12

Салют

9

3

1

5

11-15

10

13

Квант

9

1

1

7

2-20

4

14

Ротор-2

9

0

1

8

2-19

1

Бомбардир: Никита Кашаев (Зоркий) - 8 (1 с пен.). Ираклий Логуа (Арарат) - 6 (1). Денис Анисимов (Сокол) - 5 (0).


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#Футбол #"Металлург" #видео

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