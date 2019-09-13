Липчанка спасла попутчицу

Пожилую женщину обокрали, и она 10 дней жила на вокзале

Пожилая женщина ехала из Казахстана в Белгород в поезде вместе с липчанкой. Женщины подружились в поезде, обменялись телефонами и расстались, когда липчанке пришлось выходить. Спустя какое-то время жительница Липецка вспомнила о женщине, с которой познакомилась в поезде и позвонила ей. Каково же было удивление липчанки, когда ее новоиспеченная подруга рассказала, что ее обворовали в поезде, она в растерянности вышла в Воронеже и оказалась без денег в совершенно незнакомом ей городе. Телефон же дочери, к которой она ехала, молчал. Так женщина стала жить на вокзале в Воронеже. Кушать она ходила в церковь, а ночевала на вокзале. Но с вокзала ее уже стали прогонять охранники. Звонок липецкой подруги был как нельзя кстати. Липчанка связалась с поисковым отрядом «Черноземье» и попросила помочь женщине. Дальше судьбой женщины занимались воронежские поисковики.



«В течение нескольких дней мы искали родственников, так как и адрес был указан не совсем точно. Искали силами воронежских и белгородских ведомств. Нашли. Покупать билет на поезд и автобус не рискнули, во-первых мы должны были удостовериться, что женщина в надежных руках и ее действительно ждут, во-вторых пожилой человек с тремя крупногабаритными сумками один бы не справился. Ближе к вечеру у нас уже был номер телефона родственников, с которыми мы связались и убедились, что маму и бабушку действительно ждут. Причина по которой не сообщали в полицию простая - старушка не сообщила точную дату своего приезда. Тем же вечером мы отвезли женщину к дочери в составе малой группы. Радостная и теплая встреча после долгих лет разлуки. Мучительное ожидание на вокзале было вознаграждено», - говорится в сообщение воронежского отряда «Черноземье».



