На «Липецкие театральные встречи» ждут театр из Луганска

Традиционный фестиваль состоится в начале октября.

С 6 по 13 октября на базе театра Л.Н.Толстого состоятся традиционные «Липецкие театральные встречи». Творческий фестиваль театралов проходит в Липецке ежегодно. Он включает в себя не только показ спектаклей, но и работу внутри трупп – мастер-классы, интересные встречи, дискуссии. Сохраняя традиционный формат фестиваля-форума, которому уже в 2019 году исполняется 35 лет – основной программой станет конкурсный показ спектаклей.



«Липецкие театральные встречи» в 2019 году откроет спектакль драматического театра на Соколе «Куда исчезли все цветы». 7 по С 9 октября на двух сценах покажут шесть спектаклей театров из Курска, Владимира, Ельца, Москвы и Подмосковья. 10 октября свою «Испанскую балладу» в Липецке сыграет театр из Тюмени, Луганский академический театр 11 октября представит «Фантазии Фарьятьева». 12 октября липчане увидят спектакли театров Санкт-Петербурга и Рыбинска, а закроет фестиваль премьерная работа липецкого театра Толстого «Маленькие трагедии».Этот спектакль по мотивам произведений Александра Пушкина поставил московский режиссер Петр Орлов.



Цикл «Маленькие трагедии» Пушкина, написанный в 1830 году в болдинскую осень, включает в себя четыре небольшие пьесы: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Человеческие страсти и пороки – скупость, зависть, вожделение, разврат и убийства… Герои всех сюжетов считают себя владыками не только своей судьбы, но ощущают силу властвовать над судьбами других людей. Об этом – нетленное произведение великого автора, гениальный пушкинский слог, глубокий и лиричный, сообщает театр Толстого.



По итогам конкурсной программы будут выбраны победители по 5-ти основным номинациям: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая художественное решение спектакля» (работа художника).









