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48% липчанок кормят своих малышей грудью до полугода

10 340
#статистика
48% липчанок кормят своих малышей грудью до полугода

На грудном вскармливании до шестимесячного возраста в прошлом году в Липецкой области находились 47,7% новорожденных, до года грудное вскармливание сохранялось для 38,8% малышей, отмечается в исследовании Росстата.

Росстат раскрыл данные о том, с какой массой тела в регионах рождаются дети. Так, в 2018 году из 11 тысяч малышей 40 новорожденных появились на свет с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм до килограмма. Годом ранее таких детей в Липецкой области было 13 из 11,7 тысяч новорожденных. Стало больше малышей, родившихся с массой от килограмма до 1,5 килограммов — 69, тогда как в 2017 году таковых было 60 малышей. На долю детей, которые родились с массой тела от 2,5 килограммов и больше, пришлись 95% (10 452 новорожденных), год назад с массой более 2,5 килограммов появились на свет 95,4% маленьких липчан (11 217). 

На грудном вскармливании от 3 до 6 месяцев находились 5,2 тысячи новорожденных, или 47,7%, доля малышей, получавших грудное молоко от полугода до года составила 38,8% (4,3 тысячи). Годом ранее, мам, которые сохраняли грудное вскармливание до года, было 37,4%, до полугода — 52%, сообщает Росстат. 

Фото: www.all4women.co.za

10 340
#статистика

Комментарии (10)

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Animal planet.

2 минуты назад
Я думал сайтом ошибся,ну и зачем нам эта информация?
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#ЯЖМАТЬ

7 минут назад
А остальные 52% бухают по черному.
ответить

Чип

19 минут назад
2DANK4U, могу сцеживать.
ответить

Кот скептик

20 минут назад
Липчане теперь будут сосать артемоновскую сиську до самой пенсии.
ответить

Ну и что?

33 минуты назад
И на хрена нас это знать?
ответить

82,2%

37 минут назад
Как говориться, Спасибо за сиську мясистую
ответить

82,2%

38 минут назад
Это всё Артамонову спасибо!!!
ответить

///

44 минуты назад
А кому и зачем эти стат данные?... Да ещё и для общего обозрения....
ответить

2DANK4U

55 минут назад
Я своего до 10 лет кормила!
ответить

Дед

сегодня, 17:23
А некоторых и до пенсии.
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