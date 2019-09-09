48% липчанок кормят своих малышей грудью до полугода

На грудном вскармливании до шестимесячного возраста в прошлом году в Липецкой области находились 47,7% новорожденных, до года грудное вскармливание сохранялось для 38,8% малышей, отмечается в исследовании Росстата.

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Росстат раскрыл данные о том, с какой массой тела в регионах рождаются дети. Так, в 2018 году из 11 тысяч малышей 40 новорожденных появились на свет с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм до килограмма. Годом ранее таких детей в Липецкой области было 13 из 11,7 тысяч новорожденных. Стало больше малышей, родившихся с массой от килограмма до 1,5 килограммов — 69, тогда как в 2017 году таковых было 60 малышей. На долю детей, которые родились с массой тела от 2,5 килограммов и больше, пришлись 95% (10 452 новорожденных), год назад с массой более 2,5 килограммов появились на свет 95,4% маленьких липчан (11 217).На грудном вскармливании от 3 до 6 месяцев находились 5,2 тысячи новорожденных, или 47,7%, доля малышей, получавших грудное молоко от полугода до года составила 38,8% (4,3 тысячи). Годом ранее, мам, которые сохраняли грудное вскармливание до года, было 37,4%, до полугода — 52%, сообщает Росстат.