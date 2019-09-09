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48% липчанок кормят своих малышей грудью до полугода
На грудном вскармливании до шестимесячного возраста в прошлом году в Липецкой области находились 47,7% новорожденных, до года грудное вскармливание сохранялось для 38,8% малышей, отмечается в исследовании Росстата.
На грудном вскармливании от 3 до 6 месяцев находились 5,2 тысячи новорожденных, или 47,7%, доля малышей, получавших грудное молоко от полугода до года составила 38,8% (4,3 тысячи). Годом ранее, мам, которые сохраняли грудное вскармливание до года, было 37,4%, до полугода — 52%, сообщает Росстат.
Фото: www.all4women.co.za
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