сегодня, 07:45
Почему Украина освободила командира ПВО ДНР
Авторы телеграм-канала WarGonzo объяснили, что значит освобождение из украинских застенков бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха.
По информации проекта Wargonzo Цемаха выкрали из ДНР не просто под историю со сбитым малазийским боингом, а конкретно под слушания в Гааге, которые запланированы на начало следующего года. Там он должен был стать чуть ли ни основным свидетелем — и, по задумке Киева, подтверждать западную версию о том, что самолет сбили из российского Бука.
Выкрадывали Цемаха заблаговременно — необходимо было провести огромный объем работы, чтобы заставить и «подготовить» человека публично признаваться в том, чего он не видел и уж тем более не делал.
Операция по похищению Цемаха, к слову, проводилась при содействии британского спецназа SAS, который специализировался на подобных задачах на Ближнем Востоке и хорошо владеет методикой.
Украина, по сути, отдала России главный «козырь» в слушаниях по Боингу. Это означает следующее 1) Киев-де-факто признает, что Цемах в реальности не является международным преступником (иначе, кто бы включил столь принципиальную фигуру в список на обмен) 2) Киев, фактически, выходит из информационной игры по Боингу, которая так необходима Западу. Это автоматически порождает целую череду межэлитных противоречий как на самой Украине, так и далеко за ее пределами.
По факту выдача Цемаха — означает провал попыток повесить вину за сбитый над Донбассом самолет на Россию. А это очень важный политический поворот», сообщает rusvesna.su