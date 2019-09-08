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сегодня, 07:45

Почему Украина освободила командира ПВО ДНР

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Авторы телеграм-канала WarGonzo объяснили, что значит освобождение из украинских застенков бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха.

«В числе переданных в Россию украинской стороной находится и Владимир Цемах, офицер сил ПВО ДНР. На самом деле именно его освобождение будет иметь далеко идущие последствия для международных отношений — в широком смысле.

По информации проекта Wargonzo Цемаха выкрали из ДНР не просто под историю со сбитым малазийским боингом, а конкретно под слушания в Гааге, которые запланированы на начало следующего года. Там он должен был стать чуть ли ни основным свидетелем — и, по задумке Киева, подтверждать западную версию о том, что самолет сбили из российского Бука.

Выкрадывали Цемаха заблаговременно — необходимо было провести огромный объем работы, чтобы заставить и «подготовить» человека публично признаваться в том, чего он не видел и уж тем более не делал.

Операция по похищению Цемаха, к слову, проводилась при содействии британского спецназа SAS, который специализировался на подобных задачах на Ближнем Востоке и хорошо владеет методикой.

Украина, по сути, отдала России главный «козырь» в слушаниях по Боингу. Это означает следующее 1) Киев-де-факто признает, что Цемах в реальности не является международным преступником (иначе, кто бы включил столь принципиальную фигуру в список на обмен) 2) Киев, фактически, выходит из информационной игры по Боингу, которая так необходима Западу. Это автоматически порождает целую череду межэлитных противоречий как на самой Украине, так и далеко за ее пределами.

По факту выдача Цемаха — означает провал попыток повесить вину за сбитый над Донбассом самолет на Россию. А это очень важный политический поворот», сообщает rusvesna.su

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