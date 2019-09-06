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сегодня, 14:06
74-летняя женщина родила двойню
Чудо медицины случилось в Индии.
В Индии в городе Гунтур 74-летняя Эрраматти Мангаямма стала матерью двух здоровых близняшек. Малыши появились на свет в результате ЭКО. Этот случай врачи клиники назвали историческим. Женщина, пережившая менопаузу около 30 лет назад, побила рекорд и стала самой пожилой новоиспеченной матерью в мире. При этом все девять месяцев беременности Мангаямма провела в больнице под наблюдением врачей. Отмечается, что пожилая женщина смогла выносить и родить детей благодаря тому, что не имела таких медицинских осложнений как диабет и гипертензия.
- Операция прошла гладко. И мать, и новорожденные здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако мать отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла выйти из пережитого за последние несколько часов стресса, - цитирует директора больницы издание Hindustan Times.
Мангаямма и ее 80-летний муж Рая Рао поженились в 1962 году. Их попытки завести ребенка так и не увенчались успехом. Вместе с 78-летним мужем Раджой Рао они очень хотели детей и вдохновились примером соседки, которая смогла родить в 55 лет также с помощью ЭКО, пишет ТК «Звезда».
Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью ЭКО, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойняшек в 2008 году в возрасте 70 лет.
- Операция прошла гладко. И мать, и новорожденные здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако мать отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла выйти из пережитого за последние несколько часов стресса, - цитирует директора больницы издание Hindustan Times.
Мангаямма и ее 80-летний муж Рая Рао поженились в 1962 году. Их попытки завести ребенка так и не увенчались успехом. Вместе с 78-летним мужем Раджой Рао они очень хотели детей и вдохновились примером соседки, которая смогла родить в 55 лет также с помощью ЭКО, пишет ТК «Звезда».
Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью ЭКО, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойняшек в 2008 году в возрасте 70 лет.