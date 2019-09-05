«ЭкоПром-Липецк» открыл пункт приема втросырья в с. Хрущевка

Это вторая точка сбора вторичных материалов на территории работы регоператора. Первый пункт приема был открыт в Задонске. За два месяца работы жители сдали на переработку 3,5 тонны бумаги, картона и полиэтилена и получили за это денежное вознаграждение.

"Для компании важно, чтобы каждый житель имел возможность внести свой вклад в улучшение экологической обстановки. В Липецке мы уже установили порядка 300 контейнеров для раздельного сбора пластика. Липчане активно поддерживают нашу инициативу – к нам поступают заявки на установку дополнительных контейнеров, и в ближайшее время мы будем расширять количество площадок, оборудованных системой раздельного сбора.

Жителям Липецкого, Хлевенского и Задонского районов мы предлагаем сдавать отходы бумаги и пластика в пункты приема: в Задонском и Липецком районах такие пункты уже работают. В планах открытие подобной площадки на территории Хлевного», - прокомментировали в пресс-службе «ЭкоПром-Липецк».

Адрес пункта приема вторсырья в Липецком районе: с. Хрущевка, пересечение улиц Молодежная и Титова (ост. «Мясокомбинат»), время работы вт., чт., сб. : 9:00 -18:00, пн., ср., пт., вс. – выходные.

АО «ЭкоПром-Липецк»



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