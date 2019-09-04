Кто взорвал «грязную бомбу» на губернаторских выборах?

За неделю до волеизъявления в ход пошла откровенная чернуха.

Выборы выходят на финишную прямую. Профессиональные политтехнологи хорошо знают, что предпоследняя неделя перед выборами - тот заключительный отрезок, когда еще можно попытаться «взорвать бомбу», способную существенно повлиять на итоги голосования. Что это может быть за бомба - зависит от ресурсов и творческого подхода заинтересованных сторон.



Вариантов - множество. Так, на одних выборах в Липецке в почтовые ящики жителей избирательного округа бросили листовки, в которых написали о смерти одного из кандидатов. В этот же день вице-мэр Липецка публично воскресил «покойника», но тому это не помогло - выборы он проиграл. В другом случае на выборы выдвинули спойлеров с теми же фамилиями, какие были у кандидатов, в третьем кандидата прямо на встрече с избирателями облили дерьмом...



На этих выборах «Бомбисты» пошли по самому простому пути. Социальные сети, телеграмм-каналы, заборы и доски объявлений у подъездов домов в городах впервые за много лет украсила чернуха, направленная против врио главы региона Игоря Артамонова. Мол, ему не рады. Безотносительно оценок этих продуктов важно отметить, что их появление - признак тектонического сдвига в организации выборов главы региона. Это - прямое проявление вернувшейся на выборы конкурентности, ведь за 20 последних лет липчане успели забыть, что выборы губернатора могут сопровождаться открытым соперничеством. Им очень наглядно об этом напомнили.



Авторы чернухи, сами не желая, сделали максимально заметной главную уже свершившуюся перемену, связанную с приходом Игоря Артамонова - вместе с ним вернулась живая публичная политика. Политическая жизнь больше никогда не будет напоминать застойное болото, в котором все раз и навсегда определено желаниями «руководящих товарищей», круговой порукой и кумовством, куда нет хода постороннему. Политика вернула себе характер соревнования команд, идей, мнений, в котором побеждает не только самый сильный, но и самый умный, самый творческий и энергичный. Запуск чернухи, кончено, это и сильный ход (вспомним Шнура с его знаменитой строчкой «Любит наш народ всякое говно»), но одновременно и очень слабый, свидетельствующий о том, что для некоторых кандидатов плевок в спину остается единственным аргументом в полемике. Но трудно ждать чего-то иного от тех, кто был много лет лишен возможности практиковаться. Но ничего, на ошибках учатся.



Возникает вопрос «кому выгодно». Вариантов не так уж и много. Чернуха сделана настолько топорно, что в ее авторстве можно было бы обвинить даже команду врио, желающую выставить своих оппонентов людьми недалекими. Однако этот вариант отпадает - в случае «самострела» принято прямо указывать ложное авторство, чтобы читатель не гадал, кем возмущаться. Но авторы чернухи предпочли остаться анонимными.



Второй напрашивающийся вариант с учетом электорального веса - команда кандидата от КПРФ? Он выглядит возможным, но недоказуемым. Именно кандидат от КПРФ Сергей Токарев ведет самую затратную кампанию. Только его плакаты и листовки можно увидеть на улицах и в почтовых ящиках (на недавних дебатах кандидат от «Патриотов России» Андрей Григорьев даже посетовал на то, что не имеет таких денег, как кандидат-коммунист, а потому и вовсе обходится без печатной агитпродукции). Общий тираж его агитационых материалов Токарева - газет и буклетов - уже превысил полмиллиона экземпляров, и это, кажется, не предел. Именно Токарев проводит предвыборные митинги, на которые приезжают группы поддержки из других регионов, например из Саратова.



В то же время у Сергея Токарева есть серьезная проблема, требующая незамедлительного решения и уже превратившаяся в главную интригу последней недели перед выборами: рейтинг. По мнению КПРФ, он растет. По мнению исследования РБК, нет. Серьезный урон Сергею Токареву нанесло участие в предвыборных дебатах на радио и ТВ, ставших главной конкурентной площадкой текущей агиткампании. Кандидат слишком поздно осознал, что отсутствие позитивной повестки, постоянные выпады в адрес федеральной власти и Игоря Артамонова (которого он при этом не называет по имени), жалобы на притеснения делают его позицию на самом деле слабой. На фоне Токарева другие участники дебатов начинают выглядеть сильнее, а их программы - содержательнее.



Главным раздражителем неожиданно оказался «патриот» Григорьев. Этот кандидат может отобрать у кандидата от КПРФ часть протестного электората, так как не ратует к раннему советскому прошлому, не зовет за Сталиным, является руководителем работающего предприятия. В свою очередь, Сергей Токарев ведет себя с этим кандидатом как старший брат с младшим, и это со стороны выглядит не очень красиво. Кажется, соседство с Григорьевым нервирует Токарева, ведь тот прямо говорит, что не приемлет в агитации подмены понятий и чернухи: «Я не шепчу на ухо, а говорю вслух!»



Третье место по итогам выборов кандидат от КПРФ даже не предполагает. Но кто займет второе? Это почетное место, предполагающее последующие преференции, например, место в Госдуме на очередных выборах, не обязательно достанется Андрею Григорьеву. Ослабление позиции Токарева поднимает шансы и Ларисы Ксенофонтовой, и Андрея Плотникова. Если же кандидат от КПРФ станет третьим, то шансы партии на вывод в Липецкий горсовет в следующем году большого количества членов партии падают катастрофически. А это грозит не только политической, но и финансовой катастрофой.



За неделю до выборов Токарев предпринимает отчаянные попытки выправить ситуацию. Его позиция на дебатах стала более содержательной, он стал проводить больше встреч с избирателями и даже решился на прямой откровенный разговор с Григорьевым лицом к лицу, который состоялся в минувший четверг на очередном заседании регионального экспертного совета.



В такой отчаянной ситуации бросок «чернушной бомбы» в Игоря Артамонова - вполне понятный жест отчаяния. Ведь на тех же дебатах Сергей Токарев заявил, что «на этих выборах - два кандидата: врио губернатора и КПРФ». Так что борьбу кандидат от КПРФ ведет не с тремя другими кандидатами, а с действующим руководителем области.



Однако социология неумолима. Недавно агентство РБК опубликовало результаты прогнозов выборов в российских регионах, в котором все эксперты сходятся в том, что в Липецкой области выборы пройдут в один тур и с большим отрывом одного кандидата от всех остальных. Использование грязных технологий поднимает интерес к выборам, но не добавляет их авторам ни одного очка.



