В мире

26 минут назад

В космосе совершено первое преступление

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#космос #НАСА
В космосе совершено первое преступление

Расследованием инцидента занялось NASA.

В Американском космическом агентстве (NASA) начали расследование возможного преступления, совершенного на Международной космической станции. Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на газету The New York Times, в совершении правонарушения подозревается американская астронавт Энн Макклейн.

По данным издания, Макклейн, находясь в космосе, без ведома своей однополой супруги Саммер Уорден, с которой она оформляла развод, зашла на ее банковский счет. Уорден подала жалобу в американскую Федеральную торговую комиссию. При этом она признала, что средства с ее счета не пропадали.

В свою очередь, адвокат Макклейн Расти Хардин сообщил изданию New York Times, что его клиентка просто проверяла состояние счета и хотела убедиться, что финансы семьи находятся в порядке. По его словам, астронавт отвергает обвинения, пишут РИА Новости. Адвокат также отметил, что Уорден не предупреждала Макклейн о запрете на доступ к счетам.

В НАСА, а также в Центре глобального космического права университета Кливленда изданию подтвердили, что не знают ни об одном более раннем преступлении, совершенном на МКС, дополняет «Лента».
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#космос #НАСА

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