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9 минут назад

Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон

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Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на испорченный из-за вертолётов президента США Дональда Трампа газон Букингемского дворца.

Об этом пишет Daily Times.

Источник, близкий к Моррисону, сообщил, что королева выразила беспокойство по поводу выжженных следов, которые, как предполагается, были вызваны двигателями вертолёта Трампа, а также следов, оставленных шасси.

«Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена», — приводит источник слова королевы.


Источник: russian.rt.com

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