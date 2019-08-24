В России

25 минут назад

Молодая пар занялась сексом у входа в церковь

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Свидетелями стали десятки людей

В Казани молодая пара занялась сексом прямо напротив входа в церковь Кирилла Казанского. Все это происходило на виду у многочисленных прохожих. Об этом сообщает Комсомольская Правда.

Прохожие решили снять происходящее на видео и выложили в соцсети. На записи видно, как девушка сидит на коленях у парня, раздвинув ноги. При этом, на вид ничего непристойного не происходило - молодые люди были в одежде.

В соцсетях собралось много негодующих комменатриев людей.

Прохожие долгое время никак не реагировали на происходящее, однако впоследствии влюбленных все же попросили уединиться где-нибудь в другом месте.
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