В России
25 минут назад
Молодая пар занялась сексом у входа в церковь
Свидетелями стали десятки людей
В Казани молодая пара занялась сексом прямо напротив входа в церковь Кирилла Казанского. Все это происходило на виду у многочисленных прохожих. Об этом сообщает Комсомольская Правда.
Прохожие решили снять происходящее на видео и выложили в соцсети. На записи видно, как девушка сидит на коленях у парня, раздвинув ноги. При этом, на вид ничего непристойного не происходило - молодые люди были в одежде.
В соцсетях собралось много негодующих комменатриев людей.
Прохожие долгое время никак не реагировали на происходящее, однако впоследствии влюбленных все же попросили уединиться где-нибудь в другом месте.
Прохожие решили снять происходящее на видео и выложили в соцсети. На записи видно, как девушка сидит на коленях у парня, раздвинув ноги. При этом, на вид ничего непристойного не происходило - молодые люди были в одежде.
В соцсетях собралось много негодующих комменатриев людей.
Прохожие долгое время никак не реагировали на происходящее, однако впоследствии влюбленных все же попросили уединиться где-нибудь в другом месте.